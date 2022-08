Don de fournitures scolaires à Manga : L’ABPSEPV vole au secours de 70 enfants en situation de vulnérabilités  

L’Association burkinabè pour la Promotion de la Santé et l’Education des Personnes vulnérables (ABPSEPV) a remis, samedi 27 août 2022, à Manga, dans la province du Zoundwéogo, un lot de fournitures scolaires et des vélos à 70 élèves de la commune de Manga issus de familles démunies.

A l’orée de la rentrée scolaire 2022-2023, l’Association burkinabè pour la Promotion de la Santé et l’Education des Personnes vulnérables (ABPSEPV) a fait parler son cœur envers les personnes en situation de vulnérabilité de Manga, dans la province du Zoundwéogo.

Elle a fait don, samedi 27 août 2022, de fournitures scolaires et de vélos à 70 enfants issus de familles démunies de la commune qui étaient répertoriés dans les registres de la mairie.

Il s’agit spécifiquement de 70 kits scolaires composés, entre autres, de sacs, de cahiers et de stylos ainsi que de sept vélos. Du matériel sportif notamment 10 ballons de football a été également remis à la commune.

« Ce geste s’inscrit dans les actions de notre association qui œuvre dans l’humanitaire notamment au niveau de la santé et de l’éducation qui sont des droits fondamentaux de tout individu », a indiqué le secrétaire général de ABPSEPV, Joseph Zoungrana.

Le président de la délégation spéciale de la commune Manga, Maurice Dabilgou, a salué un geste « salvateur » qui va soulager des familles qui peinent à assurer les dépenses scolaires de leurs enfants.

« C’est une initiative que nous louons parce qu’elle permettra aux enfants qui n’ont pas de moyens d’avoir un minimum de fournitures et de moyens de déplacements pour pouvoir bien participer aux cours », a renchéri la représentante du directeur provincial de l’Education préscolaire, primaire et non formel du Zoundwéogo, Maïmouna Sombié.

Les parents des bénéficiaires ont témoigné eux aussi leur satisfaction vis-à-vis du geste des donateurs et de leurs partenaires.

« A l’approche de la rentrée scolaire, c’est un véritable souci pour nous. Mais depuis que la mairie m’a annoncée que nous aurons un soutien, je suis soulagée et très contente et je remercie tous ceux qui ont permis que ce don puisse nous parvenir », a confié Adama Yerbanga, une mère de bénéficiaire.

Après l’obtention d’un vélo et un kit scolaire, l’élève de la classe du CM2, Kabré Jérémie a promis, lui, de s’appliquer dans ses études pour satisfaire la présidente de l’APBSPEV, Solange Gagnon et son équipe. « Je veux les remercier beaucoup pour ces cadeaux », a-t-il ajouté à leur égard.

L’ABPSEPV, créée en 2018 est à sa deuxième édition de soutien aux enfants vulnérables de Manga en fournitures scolaires, après la première édition en 2019 et une pause de deux ans consécutive aux contraintes liées aux mesures barrières prises contre la Covid 19, selon le secrétaire général de l’association, Joseph Zoungrana.

Avant Manga, l’association a fait, à Ouagadougou, des dons en nature et en espèces à des personnes en situation de vulnérabilité dont des Personnes déplacées internes, a également souligné, la présidente de l’ABPSEPV.

Solange Gagnon a, du reste, précisé que l’ensemble de ces dons a été possible grâce à l’accompagnement de partenaires comme JMS Drilling et Planète Logistics Burkina et de leurs amis du Canada à savoir, les coffres de Lazare et la maison de la famille.

Mamady ZANGO