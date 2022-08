Football : Paul Pogba porte plainte contre son frère, Mathias, pour tentative d’extorsion de fonds

Le footballeur international français, Paul Pogba, est impliqué ainsi que son frère, Mathias Pogba, dans une affaire d’extorsion de fonds devant la justice qui est en train de se déporter dans les médias et les réseaux sociaux.

Tout débute d’abord le samedi 27 août lorsque le frère ainé, Mathias, 32 ans, diffuse une vidéo en français, italien, anglais et espagnol dans laquelle il promet de « grandes révélations » sur Paul son cadet, 29 ans.

Promettant des révélations explosives, Mathias Pogba, également footballeur, indique notamment que le monde entier « mérite de savoir certaines choses afin de décider en toute connaissance de cause s’il (Paul Pogba) mérite vraiment l’admiration, le respect, sa place en équipe de France, s’il est une personne digne de confiance ».

Le lendemain, dimanche 29 août, l’avocat et l’agente de Paul Pogba signent un communiqué pour discréditer les déclarations de Mathias Pogba. Le communiqué soutient ainsi que les affirmations de l’ainé « s’ajoutent à des menaces et des tentatives d’extorsion en bande organisée contre Paul Pogba ».

Les représentants du joueur de la Juventus Turin indiquent en outre qu’une plainte a été déposée en France et en Italie.

Selon France Info, Paul Pogba aurait confié aux enquêteurs durant les auditions qu’il avait « été piégé par des amis d’enfance et deux hommes cagoulés armés de fusils d’assaut » qui lui réclament treize millions d’euros pour « service rendu » et lui reprochent de ne les avoir pas aidés financièrement depuis qu’il est devenu joueur professionnel.

Le joueur affirme avoir reconnu son frère Mathias parmi les suspects.

Paul Pogba a expliqué aux enquêteurs que « ses maîtres chanteurs » voulaient le discréditer en diffusant des messages dans lequel il aurait « demandé à un marabout de son entourage familial de jeter un sort » à l’attaquant star du PSG, Kylian M’Bappé.

De son côté, Mathias Pogba maintient ses accusations, toujours sans les formuler: « J’espère que vous ne vous ferez pas avoir par une tentative de manipulation des médias et des autorités (…) Paul, tu voulais vraiment me faire taire quitte à mentir et m’envoyer en prison (…)Tu m’a laissé dans le trou en fuyant et tu veux faire l’innocent, quand tout sera dit les gens verront qu’il n’y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. », a-t-il écrit dimanche sur Twitter.

Sidwaya.info

Agence France Presse (AFP)