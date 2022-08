Rotary club Ouaga Savane : 1000 plants épineux pour protéger le golf club de Ouagadougou

Pour contribuer à la protection de l’environnement, le Rotary club Ouaga Savane a encore organisé une journée de reboisement. Les rotariens ont reverdi, pour le protéger, avec 1000 plants épineux le golfe club de Balkuy.

En plus de soutenir les personnes démunies au Burkina Faso, le Rotary club Ouaga Savane est également engagé dans la protection de l’environnement à travers des reboisements.

Le samedi 27 août 2022, les rotariens, membres du club Ouaga Savane, ont planté 1000 plants épineux sur le terrain du Golf club de Balkuy.

L’objectif est, selon le président du club Mahamadou Savadogo, de protéger les 120 hectares de superficie du golf club de Ouagadougou, menacés chaque année par l’incivisme foncier.

Ces arbres serviront, a-t-il ajouté, de mur de délimitation en attendant la construction d’une clôture définitive et permettront de prévenir un conflit foncier.

«L’arbre fait partie des composantes qui favorisent le développement de l’environnement. Par conséquent, planter un arbre au Burkina Faso est très important », a-t-il conclu. « Celui qui plante un arbre avant de mourir n’a pas vécu inutilement », a renchéri l’ancien gouverneur du district 9110 du Rotary International, Thomas Somé.

En saluant l’initiative, Me Somé a rappelé que les rotariens sont au service des communautés et de la société.

Organisation à but non lucrative, le Rotary club Ouaga Savane promeut le don de soi, la solidarité et l’amour du prochain à travers, entre autres, la prise en charge des élèves en difficulté, le don de vivres aux personnes sans ressources économiques suffisantes.

AK