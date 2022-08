Chambre criminelle de Ouagadougou : 28 dossiers de crime au rôle à Ouahigouya

La Cour d’appel de Ouagadougou, en collaboration avec le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD), à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et Etat de droit (COSED), tient du 29 août au 08 septembre 2022 à Ouahigouya, la 2e session délocalisée de la Chambre criminelle de l’année judiciaire 2021-2022.

La deuxième session de la Chambre criminelle pour le compte de l’année judiciaire 2021-2022 s’est ouverte, le lundi 29 août 2022 à Ouahigouya. Cette session délocalisée se tient jusqu’au 8 septembre prochain. 28 dossiers de crime vont faire l’objet de jugement. Selon le Substitut du procureur général, près la Cour d’appel de Ouagadougou, Sidi Becaye Sawadogo, la session va concerner au total 38 accusés, 96 témoins et 26 victimes. Il a expliqué que les 28 dossiers se composent de trois dossiers de viol aggravé, quatre infanticides, dix meurtres et tentatives de meurtre, six assassinats et tentatives d’assassinat, deux faux en écriture publique et complicité de faux, deux coups mortels et un dossier de parricide. Cette session, a-t-il indiqué, entre dans le cadre de la politique du ministère en charge de la justice qui vise à rapprocher les justiciables de la justice et à amoindrir, selon le département, les charges liées aux traitements des dossiers et du jugement. « On est appelé à connaitre, juger et statuer sur tous ces dossiers. Les condamnations les plus sévères de ces différents dossiers peuvent être la prison à vie », a souligné Sidi Sawadogo. Il a, par ailleurs, invité les avocats à la clairvoyance à travers la direction des débats et les décisions qui vont en résulter.

Le dossier Dabo Boukary jugé bientôt

Il a également remercié, au nom du parquet, l’ensemble des acteurs de la chaine pénale pour leur mobilisation pour la tenue des audiences. A l’entendre, pour cette première journée de ces assises criminelles délocalisées, le premier dossier inscrit au rôle est un cas de viol aggravé sur une mineure. Le prévenu, Edouard Zéphirin Lamou Ki, est accusé de viol sur une mineure de 13 ans, nommée Djémilatou Kougouinga. Après vérifications des identités de l’accusé et de la partie civile, conformément aux droits des personnes, la défense a plaidé pour que la séance soit à huis- clos pour préserver la dignité de leur client. Laquelle demande a été accordée par le parquet. Par ailleurs, la session se tient sous l’œil vigilant des défenseurs des droits humains à savoir les membres de la Commission nationale des droits humains (CNDH) et bien d’autres. La 1re session s’est tenue en juillet 2022 à Koudougou. Après la présente session qui se tient à Ouahigouya, la 3e est prévue pour se tenir du 19 au 29 septembre 2022 à Ouagadougou avec notamment au rôle, les dossiers Dabo Boukary et Guiro Ousmane.

Bassirou BADINI