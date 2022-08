Tchad : le dialogue national enregistre de plus en plus de fissures

A l’annonce de la liste du présidium dirigé par l’ancien opposant à Déby père, Gali Nghoté Gata, plusieurs participants, dénonçant une supercherie ont vivement protesté, et annoncent qu’ils ne participeront plus au dialogue.

La dizaine d’ordres professionnels qui participe au dialogue a décidé de se retirer après la proclamation de la liste du présidium dimanche soir estimant que le processus n’a pas été correct. Des acteurs comme l’ancien député Ngarlejy Yorongar, l’ancien président de la ligue tchadienne des droits de l’homme, Enoch Djondang et même les églises protestantes qui pointent la responsabilité du gouvernement sur un éventuel échec du processus.

Par ailleurs, les médiateurs qui avaient tenté une approche entre contestataires et soutiens du dialogue se désolent de l’échec de leur initiative. « Le groupe des religieux et des aînés se réunit ce jour 29 août 2022 et constate avec regrets que son appel et ses propositions n’ont pas été prises au sérieux », ont signé l’ancien président Goukouni Weddeye, l’archevêque de Ndjamena Edmond Djitangar et comme porte-parole l’universitaire Baniara Yoyana.

Mais tout cela ne semble pas empêcher le comité d’organisation du dialogue de poursuivre sereinement ses actions qui annonce passer la main au présidium désigné dimanche soir.

Source : rfi.fr