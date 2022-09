Commission nationale de contrôle des armes : le Comité technique analyse la problématique de la gestion

La Commission nationale de contrôle des armes (CNCA) tient la première session de l’année 2022 des membres de son Comité technique (CT), du mercredi 31 août au jeudi 1er septembre 2022 à Ouagadougou. L’évènement est placé sous la présidence du Premier ministre, Albert Ouédraogo.

Au regard du contexte sécuritaire du Burkina Faso, les autorités se doivent de mettre l’accent sur le contrôle des armes. C’est dans cette dynamique que la première session du Comité technique (CT) de la Commission nationale de contrôle des armes (CNCA) se tient du mercredi 31 août au jeudi 1er septembre 2022 à Ouagadougou. Selon le secrétaire général de la Primature, Abdoulaye-Salam Gampené qui a présidé la rencontre, cette session va donner une opportunité d’analyse de la problématique de gestion et de contrôle des armes au Burkina Faso. Pour lui, elle va permettre de formuler des recommandations pertinentes dont la mise en œuvre va contribuer à la maitrise du flux des armes dans notre pays. Il s’agit précisément, a-t-il poursuivi, de se pencher sur l’opportunité de la régularisation de la situation de détention irrégulière d’armes et la régularisation des importations d’armes civiles. De l’avis de M. Gampéné, cette 1e session de l’année va aussi permettre d’examiner la problématique du contrôle des substances explosives et des sites d’exploitation minière. Pour le secrétaire permanent de la CNCA, Anselme Fatogma Sanou, cette session est une grande opportunité et un cadre propice pour présenter la nouvelle structure que constitue le comité technique aux membres et aux partenaires. Le Secrétaire permanent a expliqué que plusieurs facteurs ont contribué à la convocation tardive de cette session. Il a cité entre autres, la question d’opérationnalisation de la nouvelle structure, l’arrêté portant organisation, attribution et fonctionnement du secrétariat permanent de la CNCA. M. Sanou a évoqué en outre, les événements socio- politiques intervenus en milieu d’année qui ont entrainé la réduction des activités des administrations publiques du pays.

Mettre son expertise au service de la lutte

A ses dires, cette session est surtout une occasion après une année d’existence et six mois de fonctionnement effectif de la CNCA de soumettre les principales préoccupations rencontrées au cours de ces périodes d’activités. Il a par ailleurs, exhorté les participants à s’investir pleinement au cours des travaux de la présente session afin de faire des recommandations et propositions pertinentes au Conseil d’orientation stratégique (COS). « Nous osons espérer que chacun mettra son expertise au service de cette lutte qui peut être l’une des solutions tangibles à l’extinction de ce foyer incandescent de l’insécurité dans toute la sous-région Ouest africaine », a déclaré M. Sanou. Les membres du CT de la commission se réunissent deux fois dans l’année en session ordinaire. Le comité a pour but d’examiner les dossiers à soumettre, de proposer des orientations en matière d’armes et des recommandations au COS qui, à son tour est chargé de les approuver.

Abdoulaye BALBONE

Bassirou SAVADOGO (Stagiaire)