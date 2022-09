Politique nationale de développement : la région du Centre fait sa revue à mi-parcours

La région du Centre a tenu sa revue régionale annuelle 2021 et celle à mi-parcours 2022 de la Politique nationale de développement, le mercredi 31 août 2022, à Ouagadougou.

Les autorités régionales du Centre s’activent à remettre leur collectivité sur le chemin du développement. Le mercredi 31 août 2022, les acteurs ont tenu, à Ouagadougou, la revue régionale annuelle 2021 et celle à mi-parcours 2022 relative à l’analyse et l’adoption d’axes qui concourent à la Politique nationale de développement (PND). A l’entame de la session, le gouverneur de la région du Centre, Abdoulaye Bassinga, a indiqué que ladite revue est d’une importance capitale. Car, a-t-il expliqué, elle permet d’adopter le Plan d’actions régional de la Transition (PART) en plus du rapport de performance annuel couplé au rapport à mi-parcours. Aussi, il a rappelé les dispositions règlementaires en la matière qui prévoient la tenue d’une revue annuelle pour valider le rapport de performance de l’année « n-1 » et d’une revue à mi-parcours pour statuer sur les investissements réalisés au cours du premier semestre de l’année en cours. Le gouverneur de la région du Centre a salué la participation des représentants des différents segments des collectivités. Il a également exhorté les participants à y mettre du sien afin de contribuer efficacement à l’atteinte des priorités de la Transition.

Des résultats satisfaisants

Se prononçant sur les acquis engrangés depuis 2021, M. Bassinga a fait savoir que malgré un contexte sanitaire (COVID-19) et sécuritaire difficile, la région du Centre a engrangé des résultats satisfaisants. En effet, a-t-il ajouté, en 2021, le taux d’exécution physique global des projets et programmes est de 89,95%. Tandis que le bilan financier donne un taux de décaissement de 94,82% et un taux d’absorption de 91,44% correspondant à une enveloppe globale de plus de 90 milliards 229 millions de francs F CFA dépensés. Le gouverneur Bassinga a, par ailleurs, indiqué qu’au premier semestre 2022, le taux d’exécution physique global est de 26,36%.

Quant à l’exécution financière des investissements, elle se résume à un taux de décaissement de 17,97% et un taux d’absorption total de 67,12% correspondant à un montant consommé de plus de huit milliards 564 millions de francs CFA. En termes de perspectives, M. Bassinga a laissé entendre que le coût prévisionnel de l’ensemble des produits attendu au second semestre 2022 s’élève à 62 milliards 445 millions 366 mille 152 F CFA. Par contre, pour la période 2023-2025, le coût total des produits attendus est estimé à 84 milliards 566 millions 986 mille 788 de F CFA. Concernant le coût global du PART 2022-2025 en cours d’élaboration, il s’élève à plus de 190 milliards 600 millions de francs CFA. « Toutefois, ce montant n’est pas exhaustif car, certains acteurs n’ont pas une vue d’ensemble de leurs programmations », a relevé le gouverneur de la région du Centre.

Wanlé Gérard COULIBALY