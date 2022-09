Base aérienne 511 : la LONAB finance la construction d’une escale

Des responsables de la Loterie nationale burkinabè (LONAB) et de la Base aérienne 511 ont posé la première pierre d’une escale d’un coût global de 50 millions F CFA, au sein de ladite base, le jeudi 1er septembre 2022, à Ouagadougou.

La Loterie nationale burkinabè (LONAB) est à l’avant-garde de l’appui des institutions des Forces armées nationales (FAN). En effet, elle va financer à 50 millions F CFA, la construction d’une escale au sein de la Base aérienne 511, à Ouagadougou. La pose de la première pierre de ce futur joyau est intervenue le jeudi 1er septembre 2022, en présence des responsables de la LONAB et de la Base. Le personnel de la Base, composé des chefs de divisions, des aviatrices et aviateurs a aussi pris part à la cérémonie.

Faciliter les formalités de police

Selon les techniciens du projet, l’escale est constituée de deux salles (départ et arrivée) de 50 places chacune, d’une fosse septique et des espaces compartimentés. « C’est avec un réel plaisir que je m’adresse à votre institution, à l’ensemble des inter-venants, à l’occasion du lancement des travaux de construction d’une escale au sein de la Base 511 », a rapporté la représentante du directeur général de la LONAB, Mariam Yaméogo.

Pour elle, l’escale, attendue dans deux mois, va faciliter les formalités de police, de contrôle des passagers et des colis à destination des zones inaccessibles par voie routière du fait du terrorisme. Mme Yaméogo, par ailleurs, directrice du patrimoine et de la logistique de la LONAB, a soutenu que le financement de cette initiative répond à l’appel de solidarité lancé par le président du Faso.

L’appui de la LONAB s’inscrit également, a-t-elle expliqué, dans le cadre de la mise en œuvre de sa mission régalienne. Il s’agit, a-t-elle précisé, pour la nationale des jeux de hasard, d’accompagner l’Etat dans sa politique de développement socio-économique du Burkina Faso, tout en occupant sa place d’entreprise citoyenne. Elle a salué la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans la lutte pour la restauration de l’intégrité territoriale du Burkina Faso.

Le chef d’Etat-major adjoint de l’armée de l’air, le lieutenant-colonel, Ibrahim Sakira, a exprimé sa joie pour cette offre de la LONAB qui va, à l’entendre, servir de lieu de transit. « Dans la lutte contre le terrorisme, l’armée de l’air est fortement sollicitée. Au-delà des actions que nous menons directement au profit des unités militaires sur le terrain, nous appuyons le transport de personnel et de matériel vers diverses destinations.

Cette infrastructure permettra d’offrir un cadre adéquat aux passagers au départ et à l’arrivée », a-t-il indiqué. Aux dires du chef d’Etat-major adjoint de l’armée de l’air, les formalités de police s’expliquent par le fait que dans l’aviation, on doit avoir un point exact de tous les passagers embarqués et débarqués.

Il faut, a-t-il laissé entendre, avoir leur identité, leur nationalité et un ensemble de renseignements qui vont permettre de leur remonter, en cas de problème. « Nous remercions la LONAB pour l’accompagnement et invitons d’autres structures à faire autant. C’est un premier pas qui nous enlève une épine du pied », s’est réjoui le lieutenant-colonel Ibrahim Sakira.

Boukary BONKOUNGOU