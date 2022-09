Coopération : le président Damiba annoncé le samedi 3 septembre à Bamako

La présidence du Faso annonce la visite du président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo DAMIBA demain samedi 03 septembre 2022 au Mali.

Il s’agit, selon le communiqué, d’une visite d’amitié et de travail qui « participe de la volonté des nouvelles autorités Burkinabè de renforcer les excellentes relations séculaires de coopération qui existent entre le Burkina Faso et la République du Mali ».

Les chefs d’États burkinabè, Paul Henri Sandaogo Damiba et malien Assimi Goïta auront une entrevue sur « des sujets d’intérêt commun pour les deux pays y compris les problématiques du Sahel », poursuit la présidence qui parle également de renforcer la collaboration entre les deux pays et mutualiser leurs efforts en vue de relever les défis communs auxquels le Burkina Faso et la République du Mali font face.

Le ministre de la défense et des Anciens combattants, le général Barthélémy Simporé avait annoncé au sorti du Conseil des ministres du 24 août une coopération militaire opérationnelle qui doit nécessairement intégrer le Mali afin de répondre aux défis sécuritaires dans la zone des trois frontières.

Certaines sources annoncent également un déplacement du président burkinabè en Côte d’Ivoire dont 49 soldats, soupçonnés d’être des mercenaires sont écroués à Bamako en vue d’une action judiciaire.

Le 30 août dernier, le ministre Porte-parole du gouvernement, Lionel Bilgo sur les antennes de Radio France international n’excluait pas une possible médiation de président burkinabè entre les autorités maliennes et ivoiriennes alors que le président togolais, Faure Gnassingbé a déjà entamé es démarches dans ce sens.

Sidwaya.info