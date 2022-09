Influence française en Afrique : les journalistes de France 24 et de RFI se démarquent des propos du président Emmanuel Macron

Les journalistes des médias publics français France 24 et RFI ont dans une déclaration de leur syndicat, protesté contre les déclarations du président français Emmanuel Macron appelant à « assumer une stratégie d’influence et de rayonnement de la France » pour contrer « le narratif, russe, chinois ou turc » en Afrique.

Emmanuel Macron faisait son discours ce vendredi face aux ambassadeurs français réunis à l’Elysée. Le président français les a exhortés notamment à « mieux utiliser le réseau France Médias Monde, qui est absolument clé, qui doit être une force pour nous ».

La Société des Journalistes (SDJ) de RFI voit en ce discours, l’utilisation de ces médias comme des « porte-voix » de l’Etat français.

France 24, RFI et Monte Carlo Doualiya, médias du groupe FMM (France Médias Monde, ndlr), ne sont « en aucun cas la voix officielle de la France », ont répliqué les SDJ notamment des chaînes de radio et télévision d’information continue dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux.

« Elle (France 24) est un média de service public, pas un média gouvernemental. Elle n’est pas, non plus, un opérateur de la diplomatie d’influence », a insisté la SDJ de France 24.

Dans un communiqué distinct, son homologue de la radio RFI a martelé que ce groupe « n’est pas le porte-voix de l’Elysée ».

« Nos journalistes ne sont en aucun cas et ne seront jamais un outil au service de votre communication et de votre politique (…) Nous ne cèderons jamais une once de notre indépendance », poursuit la SDJ de RFI, selon qui « ces phrases jettent un soupçon et discrédit sur le travail de (ses) correspondants ».

