Intelligence artificielle : Ryad accueille une rencontre internationale

Ryad, la capitale du royaume d’Arabie Saoudite accueille du 13 au 15 septembre 2022 le plus grand événement international dans le domaine de l’intelligence artificielle.

Cette rencontre qui réunit un groupe de décideurs politiques et de chefs d’entreprises de technologie, de communication et d’investissement dans le monde se tient dans le cadre de la deuxième édition du Sommet mondial sur l’Intelligence Artificielle, organisé par l’autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (SDAIA).

Le rendez-vous est placé sous le patronage de Son Altesse royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, prince héritier et président du conseil d’administration de la SDAIA avec pour thème « l’intelligence artificielle pour le bien de l’humanité. »

Le royaume d’Arabie Saoudite est classé parmi les pays leaders dans le domaine de l’intelligence artificielle. A ce titre, la capitale Ryad abrite du 13 au 15 septembre 2022 la deuxième édition du Sommet Mondial sur l’Intelligence Artificielle.

Décideurs politiques, chefs d’entreprises de technologie, de communication et d’investissement de la planète seront présents à ce rendez-vous majeur qui se tient autour du thème « l’intelligence artificielle pour le bien de l’humanité. »

Selon un rapport publié par l’Agence de presse saoudienne (SPA) sur son site, le sommet va mettre l’accent sur le rôle actif des données et de l’intelligence artificielle dans la construction de cités intelligentes, l’amélioration de la qualité de la vie et des services en faveur de l’humanité.

A cet effet, l’autorité saoudienne des données et de l’intelligence artificielle (SDAIA) a été lancée pour être la pierre angulaire de l’autonomisation des initiatives nationales afin de créer des solutions numériques qui contribuent à surmonter les obstacles, à construire un avenir basé sur les données et l’intelligence artificielle et la réalisation des objectifs de la Vision 2030 du Royaume.

« L’homme a recours à l’intelligence artificielle dans divers domaines de sa vie pour un avenir meilleur, comme en témoignent les efforts pour construire « NEOM», cette ville de rêve au nord-ouest du Royaume, où se conjuguent le génie humain, la beauté de la nature et la diversité des environnements. Les experts en développement urbain décrivent NEOM comme l’endroit idéal pour trouver de nouvelles solutions aux défis auxquels le monde est confronté, grâce à l’utilisation de technologies modernes sans nuire à l’environnement », indique le rapport relatif à la rencontre.

Le sommet mondial sur l’intelligence artificielle confirme le succès enregistré par la SDAIA dans l’organisation du premier sommet il y a deux ans, à un moment où la pandémie de la Covid-19 avait paralysé le monde. La première édition du sommet s’était tenu de manière virtuelle en application des directives des autorités compétentes du Royaume d’Arabie saoudite pour protéger les participants contre les risques de l’épidémie conformément aux efforts internationaux et aux mesures de précaution.

L’importance du deuxième sommet réside dans le fait qu’il traite de sujets modernes liés à l’intelligence artificielle et ses multiples utilisations dans la vie humaine au XXIe siècle.

En accueillant ce deuxième sommet, l’Arabie Saoudite veut montrer sa volonté d’être dans le leadership international des économies basées sur les données et l’intelligence artificielle à l’horizon 2030.

« Les données et l’intelligence artificielle sont devenues des priorités pour lesquelles les pays du monde font la course en élaborant des stratégies nationales y relatives pour bénéficier de ses techniques en vue de développer les secteurs public et privé et d’élever le niveau de l’économie nationale et internationale. Grâce aux efforts conjoints de chaque pays, l’IA devra augmenter le produit intérieur brut (PIB) mondial de 14 % d’ici 2030, soit près de 15 000 milliards de dollars », précise le rapport du sommet.

Plus de 3000 participants attendus

Cette rencontre, qui est également une occasion de mettre en lumière les technologies modernes du royaume, va s’articuler autour de plus de 100 sessions auxquelles participeront plus de 200 conférenciers qui vont échanger avec plus de 3000 participants.

Cela, dans le but d’améliorer l’échange de connaissances pour mieux exploiter les technologies de l’intelligence artificielle en vue de solutions appropriées aux problèmes complexes.

Le sommet vise par ailleurs à renforcer la position du Royaume en tant que destination mondiale pour les décideurs et les investisseurs dans le secteur de la technologie de l’intelligence artificielle. Il se veut aussi un carrefour d’échanges d’expériences avec les experts et inventeurs de technologies d’intelligence artificielle à travers le monde et d’augmentation du niveau d’investissement dans le domaine.

Le sommet va aborder une panoplie de sujets liés à l’intelligence artificielle en rapport avec les trois thèmes principaux que sont les techniques d’intelligence artificielle et leurs utilisations actuelles dans divers aspects de la vie, l’avenir du secteur de l’intelligence artificielle et l’utilisation responsable de ces technologies.

Le rendez-vous de Ryad ambitionne aussi de reformuler le dialogue entre la technologie, les politiques et les systèmes pour trouver une application unifiée de l’intelligence artificielle selon des piliers humains centrés sur les cités intelligentes, le développement des capacités, les soins de santé, les transports, l’énergie, la culture, l’environnement et l’économie numérique.

Synthèse de Karim BADOLO

Source : www.spa.gov.sa