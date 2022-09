Qualification CHAN 2023/Burkina # Côte d’Ivoire : match décisif ce dimanche à Agadir

Après leur match nul et vierge samedi dernier à Yamoussoukro, en Côte d’Ivoire, les Etalons locaux du Burkina Faso et les Eléphants de la Côte d’Ivoire disputent ce dimanche 4 septembre (19 h GMT) au grand stade d’Agadir, au Maroc, la manche-retour décisive pour la qualification au 7e CHAN, Algérie 2023. Les Etalons ont l’obligation de gagner s’ils veulent prendre part au 4e CHAN (après 2014, 2018 et 2021) de leur histoire.

Le match-aller à Yamoussoukro, samedi dernier, avait été tactique, fermé avec très peu d’occasions de buts, ayant abouti à un logique match nul vierge. Pour la manche retour prévue ce dimanche 4 septembre 2022 au grand stade d’Agadir au Maroc, un seul résultat départagera Burkinabè et Ivoiriens : la victoire pour l’obtention d’un ticket à la phase finale du 7e CHAN, Algérie 2023. « Nous serons obligés de prendre plus de risques et quoi qu’il arrive, il faudra marquer », a reconnu le sélectionneur des Etalons locaux, Oscar Barro. «

Le Burkina Faso a fermé le jeu et nous a obligés à jouer sur les côtés. Est-ce qu’il jouera ainsi au retour ? Je n’en sais rien. On verra », a analysé à son tour son homologue de la Côte d’Ivoire, Haïdara Soualiho. Ces propos des deux têtes pensantes de ces sélections à l’issue du match aller indiquent que leur équipe auront à coup sûr des attitudes différentes au coup d’envoi ce dimanche (19 h GMT, 20h heure locale) de ce dernier match décisif qualificatif pour le CHAN.

Car, s’il y a une équipe qui devrait changer sa façon de jouer lors de cette rencontre, c’est bien celle du Burkina Faso. D’abord, parce que ce sont les Etalons qui reçoivent même si le match se joue au Maroc. Ensuite, Oscar Barro avait placé son bloc d’équipe très bas, surtout en seconde période au stade de Yamoussoukro samedi dernier. « Nous avons vu au match-aller une équipe ivoirienne très joueuse qui tient bien le ballon », avait d’ailleurs précisé le sélectionneur burkinabè.

Ce positionnement de Babayouré Sawadogo et ses coéquipiers avait perturbé les Eléphants qui ont eu la possession de balle. Mais, heureusement pour les Etalons, les Ivoiriens avaient manqué de profondeur pour créer le danger devant les cages de leur portier. Les joueurs burkinabè promettent être plus percutants offensivement ce dimanche à Agadir. Cependant, le staff technique prévient qu’il faudra être prudent. « Nous prendrons des risques. Il faudra également prendre toutes les précautions pour ne pas encaisser et marquer ne serait-ce qu’un but », a poursuivi coach Barro.

Réglage des derniers détails à Agadir

L’équipe burkinabè s’attèle à la préparation de cette ultime rencontre des éliminatoires du CHAN à Agadir où elle a déposé ses pénates dans l’après-midi du lundi 22 août 2022. Les Etalons, ayant rejoint cette station balnéaire sur la côte atlantique sud du Maroc après plus de cinq heures de route à partir de Casablanca où ils avaient atterri plutôt en fin de matinée en provenance d’Abidjan, sont apparus fatigués par le voyage.

« Nous sommes en train de travailler sur la récupération. Après, nous sommes allés dans les intermittents comme si nous étions dans le match avec de petites courses, des sprints pour que les joueurs aient déjà en tête qu’il faut aller dans ce sens. Ce n’était pas dans l’intensité, c’est juste pour permettre aux joueurs de très vite récupérer et d’évacuer le gaz qui s’est installé sur les muscles.

L’objectif est qu’ils puissent être en pleine forme le jour du match », a détaillé l’ancien sélectionneur des Etalons juniors sur le travail des préparateurs physiques dès les premiers jours à Agadir. Ainsi, des 25 joueurs présents dans la plus grande station balnéaire du Royaume Chérifien pour ce match retour face à la Côte d’Ivoire, un seul et pas des moindres, semble connaître de petits bobos.

En effet, l’ailier de poche du SC Majestic, Josué Tiendrébéogo, celui-là même qui s’était créé la plus grosse occasion (72e) au match-aller s’adonne depuis quelques jours à quelques petits exercices à l’écart du groupe. Les médecins se refusent pour l’instant à tout commentaire. Mais, tout est mis en œuvre pour récupérer d’ici dimanche ce joueur très important dans le dispositif du sélectionneur Oscar Barro.

Par contre, son homme de confiance lors des jeux africains de 2019 (le Burkina avait remporté la médaille d’or) à Rabat, au Maroc, Moustapha Ouédraogo sera absent en défense central pour avoir écopé d’un carton rouge à Yamoussoukro. Le défenseur de l’As Douanes, Madou Zon formera probablement la paire avec son coéquipier en club, l’imposant Yaya Sanou.

Plus de percussion qu’au match aller

Cette absence est loin de perturber le technicien burkinabè. « Nous sommes préparés en conséquence. C’est pourquoi tous les postes ont été doublés et nous faisons confiance à tous les garçons. Parce que ce sont parfois sur des détails que nous arrivons à former le 11 de départ. Nous avons des joueurs qui ont sensiblement le même niveau et qui ont des qualités sur lesquelles nous ne doutons pas. Nous avons déjà pallié cette suspension », a rassuré Oscar Barro.

Il reconduira en principe pour ce match- retour la quasi-totalité des joueurs qui ont débuté la rencontre samedi dernier à Yamoussoukro. Le portier et capitaine Babayouré Sawadogo devrait tenir sa place dans les cages ainsi que les latéraux Cheick Ouédraogo, et Walid Guira qui doivent mieux s’illustrer dans leur apport offensif. L’entrejeu des Etalons locaux, le trio Dramane Kambou-Adama Barro-Clavert Tiendrébéogo, malmené par les Eléphants à Yamoussoukro, sauf surprise sera reconduit.

Mais, ces joueurs doivent hausser leur niveau et leur volume de jeu pour dicter le tempo de la rencontre. Blakiss Ouattara, auteur d’un bon match à l’aller et l’expérimenté Hassami Sansan Dah (en cas de forfait ou de non titularisation de Josué Tiendrébéogo) animeront les couloirs, avec à la pointe de l’attaque, le meilleur buteur du Faso-foot l’an dernier, Sié Rodrique Kam (à moins que Oscar Barro n’opte pour l’attaquant de l’As Douanes, Michel Batiébo).

En tous les cas, les Etalons locaux doivent avoir les nerfs solides dimanche soir à Agadir, surtout que la séance des tirs au but peut être un dénouement à ne pas exclure. Car un résultat autre que la victoire les priverait du CHAN. « Pour notre pays et son drapeau, nous savons que nous devons nous battre pour atteindre notre objectif qui est la qualification. Nous sommes motivés pour cela et nous savons que nous n’avons pas droit à l’erreur », telle est la voie du succès, la qualification donc, déclinée par le capitaine Babayouré Sawadogo.

Sié Simplice HIEN

depuis Agadir, au Maroc