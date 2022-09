Lutte contre le terrorisme : 20 pick-up pour renforcer les capacités opérationnelles des FDS

Dans le cadre du projet « cohésion sociale, sécurité, Etat de droit (COSED) », mis en œuvre au Burkina Faso par le PNUD, l’ambassade de la République fédérale d’Allemagne et la représentation diplomatique suédoise au Burkina ont remis 20 pick-up et du matériel informatique d’une valeur de 447 millions F CFA au ministère en charge de la sécurité, le vendredi 02 septembre 2022, à Ouagadougou dans l’optique de renforcer les capacités opérationnelles de la police et de la gendarmerie nationales engagées dans la lutte contre le terrorisme.

Dans sa recherche de moyens pour venir à bout de l’hydre terroriste, les partenaires du Burkina Faso, notamment, le PNUD, la République fédérale d’Allemagne et la Suède restent solidaire.

Cette solidarité s’est traduite en actes concrets à travers la remise de moyens roulants et de matériel informatique au ministère en charge de la sécurité.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet « Cohésion sociale, sécurité, Etat de droit (COSED) » sous le leadership du PNUD, 20 pick-up, d’une valeur de 447 millions F CFA, acquis sur financement de la République fédérale d’Allemagne, et du matériel informatique, d’une valeur de plus de 178 millions F CFA, financés par la République suédoise, ont été offerts au ministère de l’administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité (MATDS), le vendredi 02 septembre 2022, à Ouagadougou.

Ce don, qui entre dans le cadre de la composante sécurité du COSED, vise à soutenir de manière adéquate la mise en œuvre des actions du gouvernement burkinabè en matière de lutte contre le terrorisme et l’extrémisme violent, a indiqué la représentant résidente du PNUD au Burkina Faso, Elsie Laurence-Chounoun.

Améliorer la confiance envers les FDS

« Avec ces acquisitions, nous faisons un pas de plus dans notre objectif de contribuer à rendre plus opérationnelles et plus efficaces les forces de défense et de sécurité dans leurs interventions ; mais et surtout, nous souhaitons améliorer la confiance des citoyens burkinabè envers leurs Forces de Défense et de sécurité qui se doivent d’être plus résilientes, plus efficaces et au service de la population face à une guerre asymétrique », a-t-elle précisé.

L’ambassadeur de la République Fédérale d’Allemagne au Burkina Faso, Dr Andreas Pfaffernoschke, a, pour sa part, laissé entendre que son pays, partenaire fiable du pays des Hommes intègres depuis les indépendances, montre, par cet appui aux FDS, que son pays reste préoccupé par la crise sécuritaire que traverse ce jadis havre de paix et de stabilité.

Il a fondé l’espoir que ces moyens roulants puissent contribuer à un meilleur maillage sécuritaire du territoire national, au retour des déplacés internes dans leurs localités d’origines ; mais aussi à assurer la reprise des activités socioéconomiques.

Cette aide participe également au processus de retour à une vie constitutionnelle normale, en passant par le préalable de la sécurisation et de la stabilisation du pays, a souligné le diplomate allemand.

Bientôt la composante infrastructures

Le ministre en charge de la sécurité, le Colonel Major Omer Bationo, a traduit la reconnaissance de son département aux donateurs pour cet appui logistique qui est en phase avec les objectifs stratégiques du gouvernement burkinabè dans sa bataille contre le terrorisme.

« Dans nos politiques et stratégies de riposte contre ce phénomène, le renforcement des capacités opérationnelles des Forces de défense et de sécurité constitue un pilier fondamental, elles qui sont en première ligne dans cette lutte et ont pour rôle de préserver la sécurité et l’ordre public, de veiller à la sécurisation et à la protection des institutions, des personnes et leurs biens », a-t-il souligné.

Et si à travers ce don d’une valeur totale de plus de 620 millions F CFA, les partenaires ont joué leur partition, les FDS joueront aussi la leur, a rassuré le ministre Bationo.

La représente résidente du PNUD au Burkina Faso a indiqué que la composante infrastructures du COSED, impactée par la crise sécuritaire, va connaitre « incessamment » un début de mise en œuvre.

Ce don vient à la suite de celui du 3 juillet 2022, qui était composé de 20 véhicules et de matériel informatique et bureautique d’une valeur de plus 1,1 milliards F CFA.

Le patron de la sécurité burkinabè a souhaité que d’autres partenaires du pays des Hommes intègres s’inspirent de l’exemple des donateurs du jour pour un Burkina paisible, stable, uni et prospère.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com