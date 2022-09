Lutte contre le terrorisme : le Burkina et le Mali décident de renforcer leur partenariat militaire (Présidence du Faso)

Le Président du Faso, le Lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, en visite à Bamako au Mali, le samedi 3 septembre 2022, a eu une séance de travail avec son homologue malien, le Colonel Assimi Goïta.

Les deux personnalités ont échangé en tête-à-tête et ont eu une séance de travail avec leurs délégations.

« Nous avons effectué une visite d’amitié, ce jour au Mali, dans le cadre de la coopération qui existe entre le Burkina Faso et le Mali, mais il était aussi de bon ton pour nous qui sommes dans une période de transition de venir auprès des autorités de la République du Mali pour avoir un cadre de partage et d’échange autour des défis auxquels sont confrontées les transitions du côté Mali et aussi du côté du Burkina Faso », a expliqué le Président du Faso au terme de sa visite.

Les deux personnalités et leurs délégations ont discuté essentiellement de la question sécuritaire. Le Burkina Faso et le Mali partagent une frontière longue de 1400 km. Confrontés depuis quelques années à des attaques terroristes meurtrières et destructrices, les deux pays entendent désormais mutualiser leurs efforts dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

« Nous entendons, dans les jours à venir, mieux examiner et renforcer le partenariat militaire qui existe entre nous, pour davantage relever les défis sécuritaires auxquels les populations, nos peuples sont confrontés », a précisé le Chef de l’Etat burkinabè, visiblement satisfait de sa visite.

Interrogé sur les discussions autour de la question des 49 militaires ivoiriens détenus au Mali dans le cadre d’une procédure judiciaire, le Président du Faso a préféré laisser les autorités maliennes communiquer plus tard sur ce dossier.

La délégation burkinabè a regagné Ouagadougou au cours de la nuit du samedi.

Sidwaya.info

Source : Direction de la communication de la Présidence du Faso