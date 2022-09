CHAN 2022: les Etalons locaux manqueront le rendez-vous d’Alger

Les Etalons locaux du Burkina Faso sont éliminés de la course pour la qualification au Championnat d’Afrique des nations (CHAN) de football après leur défaite aux tirs au but face à leurs homologues, les Eléphants locaux de Côte d’Ivoire. Temps règlementaire : 0-0 et 3-5 (tab).

Après un match nul et vierge à Yamoussoukro le 27 Août dernier, les Etalons locaux et les Eléphants locaux n’ont pas pu se départager au match retour au Grand stade d’Agadir au Maroc. Les deux formations se sont séparées dos à dos (0-0).

Il a fallu recourir aux épreuves fatidiques des tirs au but pour offrir le ticket pour le CHAN prévu en janvier en Algérie. Le Burkina Faso manque de participer à son 3e CHAN d’affilé. La première qualification pour un CHAN des Etalons locaux était en 2014.

AIB