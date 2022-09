Evaluation des ministres : le bilan jugé satisfaisant par le chef du gouvernement

Le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, a fait le bilan de l’évaluation des contrats d’objectifs de ses ministres, le lundi 5 septembre 2022, à Ouagadougou.

Le bilan de l’évaluation des contrats d’objectifs des membres du gouvernement est satisfaisant. Le Premier ministre, Dr Albert Ouédraogo, l’a annoncé au cours d’une adresse faite à la presse, le lundi 5 septembre 2022, à Ouagadougou. Pour le chef du gouvernement, cet exercice qui a eu lieu, du 29 août au 5 septembre 2022, vise à montrer que la redevabilité réside à tous les niveaux de l’administration publique. « Nous avons voulu faire comprendre que même les membres du gouvernement, au plus haut niveau de l’administration, peuvent être évalués et doivent être évalués », a-t-il indiqué. Concrètement, selon Albert Ouédraogo, l’évaluation s’est déroulée en trois étapes.

La première a concerné l’exposition des résultats des ministres, la deuxième a porté sur les échanges entre le chef du gouvernement et les ministres concernés et la troisième, un entretien individuel à huis clos entre lui et les concernés sur certaines questions spécifiques, a expliqué M. Ouédraogo. La leçon à tirer, a estimé le chef du gouvernement, est que la mise en œuvre des contrats d’objectifs est satisfaisante. A l’occasion, il a félicité les ministres qui ont enregistré de bonnes performances. Le Premier ministre a aussi encouragé ceux qui ont été moins performants et les a exhortés à redoubler d’efforts. Il les a invités à travailler pour que leurs résultats soient meilleurs à la prochaine évaluation. M. Ouédraogo a, par ailleurs, notifié que les contre-performances peuvent être liées au contexte sécuritaire et à l’insuffisance des ressources budgétaires allouées aux départements ministériels.

Abdoulaye BALBONE

Hernan Armel SAWADOGO

Moubaract KIEKIETA (Stagiaires)