Attaque sur l’axe Bourzanga-Djibo : le Premier ministre au chevet des blessés

Au lendemain de l’attaque sur l’axe Bourzanga-Djibo, à la suite de l’explosion d’un véhicule de transport, qui a coûté la vie à une trentaine de personnes, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, est allé rendre visite aux blessés dans les centres hospitaliers universitaires pédiatrique Charles- de- Gaulle et de Bogodogo, le mardi 6 septembre 2022.

A l’issue du message du Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul- Henri Sandaogo Damiba, témoignant sa compassion aux familles éplorées à la suite du drame survenu sur l’axe Bourzanga-Djibo, c’est au tour du gouvernement de manifester sa solidarité aux blessés qui ont été évacués dans les formations sanitaires à Ouagadougou. En effet, le chef de l’exécutif, Dr Albert Ouédraogo et ses ministres en charge de la santé et du genre, sont allés rendre visite aux rescapés de cette attaque.

C’était le mardi 6 septembre 2022 dans les centres hospitaliers universitaires pédiatrique Charles-de-Gaulle et de Bogodogo. Sur les lieux, les agents de santé se sont mobilisés pour prendre en charge les malades. Les victimes, des adultes et des enfants, souffrent de traumatisme et d’autres de fractures. Dans les salles de soins, l’émotion était encore vive. « C’est avec une profonde tristesse que nous avons appris ce drame qui a provoqué des pertes en vie humaine et des blessés. Nous sommes venus pour constater la prise en charge de ces blessés et exprimer, au nom du président du Faso, toute notre compassion.

Les équipes médicales sont à pied d’œuvre depuis la survenue du drame », a indiqué le Premier ministre, Albert Ouédraogo, après sa visite dans les salles de soins. Au regard de l’engagement du personnel soignant, il a salué la bravoure et la réactivité avec lesquelles les différentes équipes prennent en charge les malades avec la conjugaison des structures humanitaires. Sur ce, il les a encouragées à poursuivre cet élan de dynamisme. Compte tenu de la gravité de la situation liée à la perte de sang chez certains blessés, il a lancé un appel à la mobilisation afin de combler le besoin de ce liquide précieux pour sauver des vies dans les centres de santé.

Oumarou RABO