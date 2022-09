Attaque sur l’axe Bourzanga-Djibo : le président de l’ALT réconforte les enfants blessés

Après l’attaque sur l’axe Bourzanga-Djibo qui a coûté la vie à une trentaine de personnes, le président de l’Assemblée législative de Transition, Aboubacar Toguyeni, est allé rendre visite aux blessés au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles-de-Gaulle, le mercredi 7 septembre 2022.

A la suite du Premier ministre, Albert Ouédraogo, c’est au tour du président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni, de manifester sa solidarité aux blessés de l’attaque survenue sur l’axe Bourzanga-Djibo et qui ont été évacués dans les formations sanitaires à Ouagadougou. En effet, le Pr Toguyeni s’est rendu dans l’après-midi du mercredi 7 septembre 2022, au Centre hospitalier universitaire pédiatrique Charles- de- Gaulle pour s’enquérir de l’état de santé des blessés. « Ce sont les enfants de la Nation qui sont touchés. Il était donc important pour nous de venir apporter notre compassion aux familles et à l’ensemble de l’équipe médicale », a expliqué Aboubacar Toguyeni.

Au personnel soignant, le président de l’ALT a traduit tous ces encouragements pour ce qui a été déjà fait en faveur des victimes et plus particulièrement les enfants qui ont été les plus touchés lors de cette attaque meurtrière. Afin d’aider à la prise en charge rapide et efficace des blessés, le Pr Aboubacar Toguyeni a remis une enveloppe financière pour les soins des 15 enfants référés dans ce centre de santé. Toute chose qui a été saluée, à sa juste valeur, par son premier responsable, Dr Cyrille Priscille Kaboret/ Ouédraogo. Elle a fait savoir que dès les premiers moments, tout le personnel de l’hôpital pédiatrique s’est mobilisé pour une bonne prise en charge des enfants. « Nous sommes très émus que la représentation nationale, avec à sa tête son premier responsable, puisse venir vers ces enfants, les soutenir et encourager notre personnel qui n’a ménagé aucun effort pour leur prise en charge», a-t-elle déclaré. Elle a rassuré le président de l’ALT et sa délégation du bon état des patients, tout en déplorant malheureusement un décès.

Soumaïla BONKOUNGOU

Bassirou SAVADOGO