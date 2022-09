Haute cour de justice : les membres bientôt élus

Le président de l’Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni, a présidé, le jeudi 8 septembre 2022, à Ouagadougou, l’ouverture de la 2e session extraordinaire du Parlement. Cette session sera consacrée à l’élection des députés devant siéger à la Haute cour de justice (HCJ).

Les députés qui devront siéger à la Haute cour de justice seront bientôt connus. C’est l’information qui ressort à l’issue de l’ouverture de la 2e session extraordinaire de l’Assemblée législative de Transition (ALT) qui a eu lieu, le jeudi 8 septembre 2022, à Ouagadougou. Cette session a été présidée par le chef du Parlement, Pr Aboubacar Toguyeni, en présence de certains membres du gouvernement dont le ministre en charge de la justice, Me Barthélemy Kéré. Aboubacar Toguyeni a rappelé que l’ALT a adopté, le 22 août 2022, à l’unanimité, la proposition de résolution relative à la modification de la résolution n° 005-2022/ALT portant règlement de l’ALT.

« Cette modification avait pour objectif la mise en fonctionnement de la Haute cour de justice pour un traitement diligent des dossiers pendants devant cette juridiction et ceux dont elle est susceptible d’être saisie », a indiqué Pr Toguyeni. Il a ajouté qu’après la déclaration de sa conformité avec la Constitution, l’ALT est en droit de procéder à l’élection des juges devant siéger dans les deux chambres de cette juridiction. « Nous devons, au cours de la présente session, élire 6 juges parlementaires titulaires et 6 suppléants pour siéger à la première Chambre et 6 autres juges parlementaires titulaires ainsi que leurs suppléants pour la Chambre d’appel », a-t-il laissé entendre.

Au regard des défis auxquels fait face le pays, le président de l’ALT a invité les députés, pendant cette session extraordinaire, à accomplir leur devoir constitutionnel. Il a saisi l’occasion de l’ouverture de cette session extraordinaire pour présenter, au nom de tous les députés, ses condoléances aux familles des victimes de l’attaque survenue sur l’axe Bourzanga-Djibo, le lundi 5 septembre 2022. Aboubacar Toguyeni a aussi souhaité prompt rétablissement aux blessés et a salué la chaine de solidarité qui s’est manifestée à la suite de ce drame. Une minute de silence a, par ailleurs, été observée à la mémoire des disparus.

Soumaïla BONKOUNGOU

& Irène Jasmine YAO (Stagiaire)