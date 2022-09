Société Générale Burkina Faso : Willy Tchiengué désormais à la tête de la banque

Société Générale Burkina Faso (SGBF) a organisé une cérémonie de présentation de son nouveau directeur général, Willy Tchiengué, et d’au revoir à son directeur sortant, Harold Coffi, le lundi 5 septembre 2022, à Ouagadougou, en présence du Directeur délégué des réseaux bancaires internationaux, région Afrique, bassin méditerranéen et outre-mer du Groupe Société Générale, Georges WEGA, des clients, partenaires et collaborateurs de la banque.

La banque Société Générale Burkina Faso (SGBF) a un nouveau directeur général.

Désormais, la filiale du Groupe Société Générale est sous le top management de Willy Tchiengué. La cérémonie de sa présentation et d’au revoir à son prédécesseur Harold Coffi, est intervenue dans la soirée du lundi 5 septembre 2022, à Ouagadougou, en présence des clients, partenaires, responsables et collaborateurs de la banque.

Après plus de 20 ans au sein du Groupe, notamment à Londres, Paris et Abidjan, où il a assuré plusieurs responsabilités, M. Tchiengué s’est dit honoré d’avoir la confiance des dirigeants du Groupe qui l’ont placé à ce niveau de responsabilité.

« C’est d’abord un sentiment d’honneur, de fierté d’avoir été choisi pour diriger une filiale du Groupe comme celle du Burkina, qui est une filiale structurée, résiliente, au regard de l’environnement auquel fait face l’économie burkinabé », a-t-il laissé entendre.

Il ne fait pas de mystère sur son engagement à conduire Société Générale Burkina Faso, à prendre davantage part au développement socioéconomique du pays des Hommes intègres ; mais sans perdre de vue les challenges qui l’attendent sur un marché bancaire national assez compétitif.

« Le secteur bancaire burkinabè est très concurrentiel, avec une forte présence de banques qui offrent des services de qualité. Pour continuer d’exister et forcer notre présence, nous ne pourrions pas faire l’impasse sur notre capacité à innover. Avec nos équipes, nous allons plutôt nous inscrire dans cette trajectoire de l’innovation dans nos services, nos produits, nos relations avec les clients et les institutions », a-t-il indiqué.

« Une volonté d’aller plus loin »

Malgré ce contexte difficile M. Tchiengué reste confiant. Car, il hérite de son prédécesseur d’une banque en bon état, avec des résultats tangibles qu’il va œuvrer à bonifier.

« Poursuivre dans la continuité, dans la consolidation des acquis, avec une volonté d’aller plus loin ; et ce, avec l’accompagnement des collaborateurs, du conseil d’administration », a-t-il rassuré.

C’est d’ailleurs cette mission de poursuivre le développement de la banque dans la maîtrise des risques que les premiers responsables du groupe lui ont confié.

« Comme vous le savez la banque est une institution qui porte les dépôts des clients qu’il faut protéger. Il est important, dans le développement de la banque, de maitriser tous les risques qui peuvent affecter l’activité bancaire », a indiqué le directeur délégué Afrique, Bassin Méditerranéen & Outre-Mer du Groupe Société Générale, Georges Wega.

Le directeur sortant, est, pour sa part, satisfait des résultats engrangés en quatre ans à la tête de Société Générale Burkina Faso. Sa première fierté est d’avoir contribué au développement socioéconomique du pays qui l’a bien accueilli, à travers, entre autres, le financement des différentes couches socioprofessionnelles, des infrastructures routières à hauteur de 380 milliards F CFA.

Le deuxième motif de satisfaction de M. Coffi est d’avoir contribué à réformer une banque solide, à lancer la construction de son siège. Ces performances, a-t-il ajouté, ont été possibles grâce à l’accompagnement de ses collaborateurs, du Groupe et de la clientèle.

Répondre aux besoins de la clientèle

Celui qui est appelé à faire valoir ses compétences à la tête de Société Générale Sénégal a laissé entendre qu’il est particulièrement heureux d’avoir participé à transformer la vie des gens qu’il a côtoyés.

Le directeur délégué M. Wega a salué le leadership et les qualités managériales de celui qui, en quatre ans, a permis à Société Générale Burkina Faso de grandir, d’améliorer sa rentabilité. Il a rassuré les clients que ce changement à la tête de la banque n’impacte en rien son engagement de toujours travailler à leur apporter des solutions de financements appropriées.

« Nous sommes une banque nationale avec une multitude de critères locaux régionaux mais aussi internationaux. Nous demandons à nos clients de nous accompagner dans la compréhension de leurs activités afin que nous puissions mieux les servir », a lancé M. Wega.

Si ce message semble bien reçu, la clientèle, qui trouve déjà son compte avec Société Générale Burkina Faso, n’attend de la nouvelle direction que davantage des produits financiers de qualité.

« La collaboration avec Société générale se passe bien actuellement. Avec elle, nous n’avons aucune difficulté, surtout en termes de services fournis, de ponctualité. Le service est bien mais on peut toujours améliorer. Nous espérons que SGBF va continuer dans son option de nous accompagner, surtout en ces périodes de crise qui affecte nos activités », a confié Issouf Sana, PDG de IND. Move Sarl, une entreprise spécialisée dans la commercialisation des engins à deux et à trois roues et client de SGBF.

Mahamadi SEBOGO

Windmad76@gmail.com

Hadéja Kéita

(Stagiaire)