60 ans de sacerdoce d’Anselme Sanon : « Sambè sambè » Monseigneur

Monseigneur Anselme Titiama Sanon, archevêque émérite de l’archidiocèse de Bobo-Dioulasso, a célébré, le samedi 10 septembre 2022, les 60 ans de son ordination sacerdotale. Une grande foule a assisté au jubilé de diamant de l’un des tout premiers prêtres de la cathédrale Notre Dame de Lourdes de Bobo-Dioulasso.

C’est le 8 septembre 1962 que Anselme Titiama Sanon et deux autres Burkinabè ont été ordonnés prêtres à la cathédrale Notre Dame de lourdes de Bobo-Dioulasso. 60 ans après, l’archevêque émérite de l’archidiocèse de Bobo-Dioulasso est revenu sur ses pas pour célébrer les 60 années consacrées aux œuvres de Dieu et des hommes. Malgré ses 85 ans, Mgr Anselme Sanon a officié la messe d’action de grâces dans la cathédrale en présence de nombreuses autorités religieuses, administratives, politiques et une foule anonyme venue témoigner leur reconnaissance à l’un des tout premiers prêtres de Bobo-Dioulasso.

Après le cérémonial et tous les rituels consacrés à la circonstance, les représentants du presbyterium de Bobo-Dioulasso, de l’association des théologiens africains et les parents à plaisanterie, les Peulhs, ont pris la parole qui, pour retracer la vie de l’homme, qui, pour évoquer les œuvres qu‘il a accomplies au nom de Dieu, qui, pour mettre en exergue ses qualités humaines et sa contribution à l’édification de son pays, le Burkina Faso. Ils ont cité, entre autres, ses initiatives pour l’enracinement de l’Eglise, la création des groupes de réflexion, ses nombreuses publications sur la théologie et la culture africaine, sa contribution au collège de sages et à la Journée nationale de pardon. Ce qui a fait dire à l’évêque de Banfora, Lucas Sanon, que Anselme Sanon est venu servir et non se servir. L’actuel évêque de Bobo-Dioulasso, Paul Ouédraogo, a ajouté que Anselme Sanon est un exemple de celui qui aura consacré sa vie à Dieu et a souhaité qu’il reste encore longtemps en vie afin que l’Eglise puisse continuer à s’abreuver à sa source.

Et pour le ministre des Affaires religieuses et coutumières, Issaka Sourwema, l’archevêque émérite est un citoyen modèle qui est à l’écoute de tout le monde sans distinction de religion et de région. L’élu du jour, Anselme Sanon, a témoigné sa reconnaissance à tous ceux qui ont été à ses côtés, de ses débuts de prêtre en 1962 jusqu’à ce jour où il continue d’accomplir la mission que Dieu lui a confiée malgré sa retraite. Il a prié pour la paix dans le monde, en Afrique et au Burkina Faso.

Adaman DRABO