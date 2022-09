Décès du journaliste Paul-Miki Roamba : le Premier ministre présente ses condoléances

Décédé le samedi dernier, l’ex-directeur général de Oméga Médias, Paul-Miki Roamba, sera inhumé en ce début de semaine. Avant son inhumation, le Premier ministre, Albert Ouédraogo, est allé présenter ses condoléances à la famille éplorée, le dimanche 11 septembre 2022 à Ouagadougou.

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, est très touché par la disparition de l’ex-directeur général de Oméga Médias, Paul Miki Roamba. Au lendemain de sa disparition, le chef de l’exécutif burkinabè est allé présenter ses condoléances à la famille éplorée, le dimanche 11 septembre 2022, à la résidence familiale sise au quartier Balkuy de Ouagadougou. Au domicile familial, c’était la consternation. Parents, amis, connaissances, confrères ne cessaient de pleurer l’illustre disparu. La tristesse se lisait sur tous les visages. Le Premier ministre a traduit toute sa compassion à la famille. Albert Ouédraogo a aussi dit être aux côtés de la famille Roamba, en ces moments douloureux pour sa famille biologique et le monde de la presse. Dans le livre de condoléances, il a écrit : « c’est avec une profonde tristesse que j’ai appris la disparition brutale du journaliste Paul-Miki Roamba, précédemment Directeur général de Oméga Médias.

Je n’ai eu l’occasion de le rencontrer que rarement, mais ces quelques moments m’ont permis de découvrir un homme sympathique, intéressant et cultivé. J’ai encore été marqué par le talent et le professionnalisme de ce jeune journaliste, à l’occasion du grand entretien que j’ai accordé à la télévision nationale, le 23 août dernier, et dont il était l’un des animateurs. Il nous quitte à la fleur de l’âge, après une vie professionnelle bien accomplie dans le monde des médias, apportant ainsi sa pierre à l’édification du Burkina. En ces moments douloureux, je voudrais, au nom du président du Faso et au nom des membres du gouvernement de la Transition, lui rendre un vibrant hommage. Je présente mes condoléances les plus émues à ses familles, biologique et professionnelle. Repose en paix, Paul- Miki Roamba ».

Abdel Aziz NABALOUM