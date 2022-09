Retour de la paix au Burkina : la contribution du ministère en charge de la communication

Le ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme a tenu, le vendredi 9 septembre 2022, à Ouagadougou, la première session ordinaire de son conseil d’administration de l’année.

Les départements ministériels, conformément aux dispositions du décret de 2005, doivent évaluer la mise en œuvre de leurs programmes d’activités annuels de façon périodique. Pour respecter cette tradition, les responsables du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCCAT) se sont réunis, le vendredi 9 septembre 2022, à Ouagadougou, en session ordinaire du Conseil d’administration du secteur ministériel (CASEM). Cette première session a été placée sous le thème : « Situation sociopolitique nationale : contribution du MCCAT à la recherche de la paix et la cohésion sociale ». Les travaux ont été dirigés par la première responsable du département, Valérie Kaboré. Selon la ministre, ce premier CASEM de l’année 2022 est une occasion pour évaluer et orienter les actions de son département. De façon concrète, les membres statutaires ont analysé et validé le programme d’activités et aussi examiné le rapport d’activités au premier semestre de l’année 2022. Ils ont aussi proposé des recommandations pour la réalisation des autres activités à venir. Pour Valérie Kaboré, cette rencontre se tient dans un contexte marqué par l’adoption du Plan d’action de la Transition (PAT). Pour mieux planifier ses missions, le département s’est doté d’un plan d’action sectoriel sur la période 2022-2025.

Ces priorités portent sur l’opérationnalisation de la stratégie nationale de la culture et du tourisme, de la stratégie nationale de communication de crise et l’amélioration de l’accès des citoyens à l’information. « Cette rencontre constitue pour nous, une occasion d’échanger sur la contribution du ministère pour atteindre les objectifs assignés à la Transition », a-t-elle indiqué. La cheffe du département a rappelé le contexte difficile dans lequel les activités se sont déroulées au cours du premier semestre de l’année 2022. Elle a noté que des acquis ont été enregistrés et cela, grâce au dévouement et à l’engagement de ses collaborateurs. La MCCAT a félicité les acteurs pour les performances atteintes et les a exhortés à persévérer pour que l’année 2022 se termine sur une bonne note au niveau de sa structure. Aux dires de la ministre Kaboré, la priorité actuelle est la restructuration du département afin de permettre aux acteurs de travailler efficacement pour l’atteinte des objectifs de la Transition.

Atteindre les objectifs

Elle a rappelé que tout est en train d’être mis en œuvre pour que les différents projets retenus soient inscrits sur le long terme. Et ces projets vont de l’accompagnement de la presse privée, du renforcement de capacités des acteurs des médias et du soutien dans la production à la diffusion des contenus des acteurs culturels. L’ancien ambassadeur et ancien MCCAT, Filippe Savadogo, est venu apporter son soutien et son accompagnement à Mme Kaboré et à l’ensemble des acteurs de la communication et de la culture pour l’atteinte des objectifs à eux assignés. Il a invité les acteurs de la communication et de la culture à cultiver la cohésion au sein et en dehors du ministère, car le pays en a besoin pour son épanouissement. Plus de 140 cadres issus des structures centrales, déconcentrées et rattachées ont pris part à cette activité pour la bonne marche du département. Les partenaires sociaux du ministère ont également participé à cette rencontre.

Abdel Aziz NABALOUM

Issiaka DRABO (Stagiaire)