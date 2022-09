6e rapport annuel de la Fondation Bill et Melinda Gates sur les ODD: L’agenda 2030, le monde est en passe d’échouer si rien n’est fait

La Fondation Bill et Melinda Gates a rendu public ce mardi 13 septembre le sixième rapport annuel Goalkeepers. qui retrace les progrès accomplis vers l’atteinte des objectifs de développement durable (ODD) et présente des récits et témoignages de personnes et communautés qui luttent contre les inégalités à travers le monde. Sept ans plus tard, dit le rapport, le monde est en passe d’échouer sur chacun des ODD. Mais l’échec peut être évité si l’on interroge sur la manière dont le progrès mondial est réalisé. Lisez le rapport en intégralité 2022_goalkeepers_report_FR_embargoed