Actes normatifs et travail gouvernemental : des cadres de l’administration comblent leurs lacunes

Le Premier ministre, Albert Ouédraogo, a lancé, le mardi 13 septembre 2022, à Ouagadougou, une série de formations au profit des cadres des départements ministériels et institutions impliqués dans l’élaboration des actes normatifs et des rapports soumis en conseil des ministres.

Des dossiers sont souvent ajournés en conseil des ministres à cause des lacunes de fond et de forme dans les rapports introduits ou de la faible qualité rédactionnelle et juridique des projets de lois ou de décrets. Dans l’optique de corriger ces insuffisances, le Secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres (SGG-CM) renforce les compétences des cadres de l’administration publique impliqués dans le travail législatif, l’élaboration des documents à soumettre en conseil des ministres et l’organisation du travail gouvernemental. Pour ce faire, il a initié une série de sessions de formation en légistique, à l’élaboration des communications orales ou des rapports soumis en conseil des ministres et au travail gouvernemental au profit des cadres des départements ministériels et institutions.

Le lancement de ces tribunes de renforcement des capacités est intervenu, le mardi 13 septembre 2022, à Ouagadougou, sous la présidence du Premier ministre, Albert Ouédraogo. Selon le secrétaire général du gouvernement et du conseil des ministres, Jacques Sosthène Dingara, ces sessions de formation visent à renforcer les compétences des cadres de l’administration publique en matière d’élaboration des textes législatifs et réglementaires, des rapports ou des communications orales en conseil des ministres. Elles visent également, a-t-il ajouté, à présenter l’agenda de la Transition qui est le principal document de programmation des priorités du gouvernement. « Il y a eu renouvellement des cadres au sein des administrations. Il s’agit de leur permettre de pouvoir échanger ensemble sur la réorganisation du travail gouvernemental et discuter autour de l’opérationnalisation de la feuille de route et de l’agenda de la Transition », a-t-il indiqué.

Promouvoir le capital humain

Pour le chef du gouvernement, Albert Ouédraogo, cette série de formations revêt une importance capitale. Car, a-t-il expliqué, il s’agit d’échanger autour de l’agenda de la Transition et d’outiller les cadres de l’administration sur les principes et règles du travail gouvernemental en vue d’améliorer la qualité des documents et textes soumis à l’examen du conseil des ministres. Ces formations, a-t-il relevé, visent à améliorer la qualité technique et juridique des textes et des rapports soumis en conseil des ministres par l’appropriation des cadres du contenu du guide d’élaboration des actes normatifs.

« Il s’agira alors de renforcer les compétences des participants en élaboration des rapports de présentation en conseil des ministres et d’insister sur le partage de responsabilités à travers les tenues des concertations internes et externes dans l’élaboration de tout projet d’acte normatif », a-t-il soutenu. Au regard des attentes sans cesse croissantes des citoyens vis-à-vis de l’administration publique, le Premier ministre Ouédraogo a invité les agents publics à redoubler d’ardeur, de sérieux et de concentration afin d’apporter des réponses à la hauteur des défis d’une meilleure organisation du travail et d’innovation pour bâtir, une administration performante et porteuse de développement. « La présente session obéit à cette volonté de mon gouvernement qui a pour mission de promouvoir le capital humain pour booster les résultats de la Transition dont l’objectif majeur demeure la satisfaction de l’intérêt général à travers un environnement sain, apte à répondre aux aspirations des générations actuelles et futures, telles que soutenues par l’agenda de la Transition », a-t-il laissé entendre. C’est pourquoi, il a exhorté à une participation active et assidue pour une harmonisation et une meilleure qualité rédactionnelle des actes normatifs et de tous les documents qui vont être soumis à l’examen du conseil des ministres. Après l’ouverture de cette session de formation de trois jours, deux autres sont prévues au cours de ce mois de septembre.

