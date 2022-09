Politiques sectorielles des départements ministériels : des députés de l’ALT outillés

Le Président de l’Assemblée législative de Transition, Pr Aboubacar Toguyeni, a présidé l’ouverture des journées d’information sur les politiques sectorielles ministérielles, au profit de la Commission développement durable (CDD), le lundi 12 septembre 2022, à Ouagadougou.

Pour mener à bien sa mission, l’Assemblée législative de Transition (ALT) veut s’imprégner des difficultés auxquelles font face les différents départements ministériels. A cet effet, elle a organisé un atelier d’information sur les politiques sectorielles ministérielles au profit des députés membres de la Commission développement durable (CDD). L’ouverture des travaux a été présidée par le chef du Parlement, Pr Aboubacar Toguyeni, le lundi 12 septembre 2022, à Ouagadougou. Le président de l’ALT a mentionné que la Commission développement durable a pour domaine de compétences les secteurs de l’élevage, du transport, de la communication, des arts, du commerce, de l’agriculture, de la faune, de la flore, de l’urbanisme, de l’industrie, etc. Au regard de l’importance de ces secteurs pour le développement socioéconomique du Burkina Faso, Aboubacar Toguyeni a indiqué qu’il était normal que la commission qui s’intéresse à ces questions puisse se réunir et échanger. Car, a-t-il soutenu, ces secteurs sont d’une importance capitale dans les défis de développement que le Burkina doit relever.

« A l’orée de la session budgétaire, il est nécessaire que les députés de la CDD s’approprient ces politiques sectorielles des ministères qui interviennent dans les domaines de compétences de leur commission en vue de jouer pleinement leurs missions régaliennes », a-t-il laissé entendre. Pour le président de cette commission, le député Moussa Koné, ces journées d’échanges visent à renforcer leurs compétences sur l’ensemble des thématiques et le fonctionnement des différents aspects des politiques sectorielles relevant du domaine de contrôle de la Commission. Au cours des séances de travail, a-t-il dit, il va s’agir pour ces différents ministères concernés, de présenter leurs politiques sectorielles et leur état de mise en œuvre. Toute chose qui va permettre, a relevé M. Koné, de pouvoir mieux contrôler l’action gouvernementale tout en faisant des propositions « tangibles » pour que les défis, en cette période de Transition, soient relevés. La ministre de la Communication, de la Culture, du Tourisme et des Arts, Valérie Kaboré, a remercié la Commission développement durable pour avoir associé son département qui, selon elle, a été longtemps oublié dans ce genre d’initiative. Ainsi, elle a promis de saisir cette occasion pour plaider pour la cause de son département pour l’atteinte des objectifs.

Soumaïla BONKOUNGOU &

Yasmine YAMEOGO (Stagiaire)