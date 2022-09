G5-Sahel : le Burkina Faso s’inscrit dans une perspective de redynamisation de l’organisation sous régionale

Pour relever le G5-Sahel de sa léthargie actuelle, le Burkina Faso entend faire des propositions pour permettre à l’organisation de garder tout son potentiel.

L’annonce a été faite au sortir du Conseil des ministres de ce jour, lequel Conseil a traité d’autres dossiers parmi lesquels la redynamisation du conseil de discipline dans l’administration publique et un projet de formation de masse à l’animation sportive.

Le Burkina Faso est engagé pour sauver le G5-Sahel qui se retrouve « à la croisée des chemins avec le retrait du Mali qui crée une brèche dans [son] ancrage territoriale ». C’est le ministre délégué chargé de la Coopération régionale, Karamoko Jean-Marie Traoré qui l’a déclaré ce mercredi 14 septembre 2022 au sortir du Conseil des ministres de ce jour.

Selon le ministre Traoré, la redynamisation du G5-Sahel nécessite des reformes et le Burkina entend faire des propositions lors du prochain sommet des chefs d’Etats de l’organisation. La vision du gouvernement burkinabè étant de bâtir une organisation sur les aspirations des communautés et travaillant dans ce sens.

En sus de la question du G5-Sahel, le Conseil des ministres a traité également de la question du conseil de discipline dans l’administration publique.

A cet effet, le gouvernement a annoncé l’adoption d’un décret portant attribution, composition et fonctionnement des organes consultatifs de la fonction publique d’Etat. « Il s’agit de prendre en compte certaines innovations majeures en vue d’une redynamisation du conseil de discipline par un élargissement du mode de saisine », a expliqué le ministre en charge de la Communication.

Ce texte donnera donc à cette instance de la fonction publique, la possibilité d’une auto saisine.

In fine, le gouvernement a annonce également la formation de 40 000 personnes en animation sportive à travers le pays, ainsi que l’équipement et l’installation sur des sites sécurisés de 1 500 volontaires dans l’animation sportive. Selon les explications du ministre Wabou Drabo en charge des Sports, ce projet vise la création d’emploi dans le domaine sportif et la phase pilote, d’une durée de deux ans débutera en octobre 2022.

Sidwaya.info