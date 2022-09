Promotion de l’excellence : le Larlé Naaba fait docteur honoris Causa

Dans ses tournées dans la ville de Ouagadougou, Kantigui a appris que le Larlé Naaba Raparaoa Tigré, ministre du Moogho Naaba Baongo, a été fait docteur honoris Causa de Cypress International Institute des Etats-Unis d’Amérique. Selon la source de Kantigui, la cérémonie officielle de la distinction honorifique aura lieu ce jour 14 septembre 2022 à Ouagadougou. Une distinction qui, selon l’informateur de Kantigui, vise à reconnaitre l’engagement et les efforts du chef coutumier dans le domaine du social, de l’innovation et de la créativité. Aussi, il est parvenu à Kantigui que Cypress International Institute veut particulièrement reconnaitre à travers cette distinction, le mérite social et humanitaire du chef coutumier qui, à travers son concept « le Song-Taaba système », a inlassablement œuvré au bien-être des jeunes, des femmes et des personnes âgées au Burkina Faso. D’autres innovations du chef sont citées par cette université internationale comme des modèles de développement endogène. Par avance, Kantigui félicite le récipiendaire pour ses sacrifices.

Pô : les abords de la RN 25 élagués entre Ziou et le pont Nazinon

Kantigui, en partance pour Zabré dans le Centre-Est via le Nahouri, a constaté un travail impeccable sur la nationale 25, entre la commune rurale de Ziou et le pont Nazinon, distante d’une quinzaine de kilomètres. En effet, les abords de la voie ont été élagués sur plus de 15 km. Pour en savoir plus sur les initiateurs de ce beau travail, Kantigui s’est approché d’un habitant de ladite commune. Selon l’informateur de Kantigui, l’initiative est venue du commandant de la Brigade territoriale de gendarmerie de Ziou qui, depuis sa prise de fonction, a constaté que la plupart des attaques à main armée se sont perpétrées dans cette zone. Ainsi, il a approché, avec la chefferie coutumière, les groupes d’auto-défense et les autres Forces de défense et de sécurité de la localité afin de trouver des solutions palliatives. A savoir, couper toute la végétation le long de la voie menant au pont Nazinon (zone dangereuse) situé à cheval entre la commune de Ziou (Centre-Sud) et celle de Zabré (Centre-Est). Toujours selon l’informateur de Kantigui, l’idée a été accueillie par l’ensemble des forces vives et soutenue par les filles et fils de cette partie de la région. L’informateur de Kantigui précise que la même approche a été faite de l’autre côté du fleuve Nazinon (Zabré) qui relève de la région du Centre-Est afin de permettre une bonne visibilité dans la zone. Kantigui félicite le commandant de la brigade et son personnel ainsi que les populations pour cette bonne collaboration au moment où le Burkina traverse une crise sécuritaire sans précédent. Du reste, Kantigui invite les autres localités qui connaissent ce genre de situation à s’inspirer du cas de la commune de Ziou.

Kénédougou : cinq personnes mortes noyées

En promenant ses radars, ce lundi 12 septembre 2022, Kantigui est tombé sur une triste nouvelle du côté de la commune rurale de Banzon, province du Kénédougou. En effet, un piroguier, deux femmes et leurs enfants ont perdu la vie à la suite d’un chavirement de pirogue, le dimanche 11 septembre 2022, sur l’axe Sikorla-Djarkadougou-Banzon. En effet, selon les informations parvenues à Kantigui, un groupe de femmes venant de Sikorla-Djarkadougou pour le marché de Banzon a été bloqué par une crue d’eau ayant envahi la voie. S’étant convenus de faire traverser les femmes une à une, le piroguier, aux dires de l’informateur de Kantigui, a estimé après quelques va-et-vient qu’il pouvait faire passer plus d’une personne par voyage. Et c’est en ce moment qu’il a embarqué les deux femmes, âgées de 21 et 23 ans et leurs enfants de deux mois et deux ans au dos. Malheureusement, déplore la source de Kantigui, au beau milieu du trajet, le courant d’eau a eu raison de la pirogue qui s’est renversée avec tous ses cinq occupants. Trois corps ont pu être repêchés le même jour dans la soirée. Tout en présentant ses condoléances aux familles endeuillées, Kantigui invite à une grande prudence en ces temps de pluies diluviennes.

Absence de réseau à Solenzo : la population renoue avec les lettres

Kantigui, de passage à Solenzo ce weekend, a appris que la population est retournée à une pratique ancienne, notamment celle de la rédaction des lettres comme moyen de communication avec leurs proches. Ce retour aux anciennes pratiques fait suite à la destruction récente des installations téléphoniques par des individus armés, privant la province de réseau de connexion. Kantigui espère que les autorités compétentes se pencheront sur la situation afin d’alléger la souffrance des populations.

PADEV 2022 : le DG du FBDES, Bruno Compaoré, lauréat

Kantigui a été très heureux d’apprendre que notre compatriote, Wendpanga Bruno Compaoré, actuel directeur général du Fonds burkinabè de développement économique et social (FBDES), est lauréat de l’édition 2022 du Prix africain de développement (PADEV). Selon des sources de Kantigui, M. Compaoré recevra le trophée de ce Prix africain du mérite et de l’excellence au cours d’une cérémonie qui aura lieu du 15 au 18 septembre 2022 à Kigali au Rwanda. De ce qui se dit, ce rendez-vous continental rassemblera de nombreuses autorités politiques, diplomatiques, des opérateurs économiques, des responsables d’institutions de finance, des acteurs de la société civile, des décideurs et des responsables de médias. Kantigui se souvient que le PADEV, créé en 2006, est décerné chaque année à des personnes physiques et morales dont les œuvres dans leurs secteurs d’activités constituent des modèles de contribution au développement de leurs pays et de l’Afrique. D’ores et déjà, Kantigui traduit toutes ses félicitations à Bruno Compaoré pour cette distinction. Un prix, a-t-on expliqué à Kantigui, qui vient récompenser son engagement et son esprit d’initiatives en faveur du développement endogène basé sur la promotion et l’accompagnement des Burkinabè qui se lancent dans des projets structurants à fort potentiel.

Kantigui

Kantigui2000@gmail.com (+226) 25 31 22 89