Sécurisation des domaines de l’Etat : l’agence du foncier se dévoile

L’Agence nationale du domaine foncier des organismes publics (ANDFOP) a organisé un atelier de communication et de sensibilisation sur ses missions et attributions, le jeudi 8 septembre 2022, à Ziniaré, au profit des départements ministériels et des collectivités territoriales des régions du Centre et du Plateau central.

Des responsables des structures administratives et des collectivités locales du Centre et du Plateau central connaissent désormais les missions et attributions de l’Agence nationale du domaine foncier des organismes publics (ANDFOP). La structure s’est dévoilée à eux, le jeudi 8 septembre 2022, à Ziniaré, au cours d’un atelier de sensibilisation et de communication sur la problématique du foncier au Burkina Faso.

« La sécurisation foncière des domaines de l’Etat est une préoccupation et une priorité pour le gouvernement. C’est ce qui a justifié la création de l’ANDFOP dont l’objectif est d’améliorer le climat social et d’assurer une sécurisation foncière qui puisse participer à une meilleure mise en œuvre de l’action de l’Etat à travers ses différentes institutions », a indiqué Nicolas Kobiané, secrétaire général du ministère de l’Economie, des Finances et de la Prospective.

Pour lui, le gouvernement a vu juste en créant l’Agence en mai 2020, car le processus de sécurisation foncière commande de fournir beaucoup d’efforts, de la négociation du terrain avec les propriétaires terriens à l’acquisition des documents légaux de jouissance des terres mises à la disposition de l’Etat. « Il y a des conflits potentiels en la matière au regard des dispositions de la loi qui reconnait également les propriétaires terriens et il y a certaines mesures à prendre pour purger les droits fonciers.

Ce qui nécessite de pouvoir se doter de tout l’arsenal organisationnel et institutionnel. C’est là qu’intervient l’ANDFOP », a souligné M. Kobiané. Le coordonnateur de l’ANDFOP, Noraogo Djiguemdé, a fait savoir que son équipe est chargée d’identifier les différents domaines terriers des structures publiques et d’évaluer leur niveau et coût de sécurisation. « S’ils ne sont pas sécurisés, nous prenons attache avec les services techniques de la Direction générale des Impôts, car le cadastre est au centre de la procédure de bornage et le service des domaines, pour la procédure d’immatriculation.

Enfin, nous prenons des arrêtés d’affectation de terrain au ministère pour les besoins de la structure », a expliqué M. Djiguemdé. Les participants ont salué l’initiative qui, selon eux, leur a permis de mieux connaitre l’Agence nationale du domaine foncier des organismes publics.

Paul Ousmane COMPAORE (Collaborateur)