Burkina: Le Collectif des policiers municipaux présente son nouveau bureau

Le Collectif des policiers municipaux du Burkina Faso (COPM/B), une organisation professionnelle à caractère syndical, a présenté les membres de son bureau exécutif à la presse ce jeudi 15 septembre 2022 à Ouagadougou. Au nombre de dix, ces nouveaux membres ont été élus à la tête dudit collectif pour un mandat de 3 ans. La conférence a été également l’occasion pour le collectif de marquer sa volonté de mener des actions allant dans le sens de la recherche de meilleures conditions de vie et de travail pour les policiers municipaux. A en croire le Secrétaire général du collectif, Mathias Ouédraogo, durant leur mandat, ils travailleront à la recherche de solutions aux difficultés que rencontrent les policiers municipaux dans l’exercice de leur fonction. Pour ce faire, le COPM/B demande la satisfaction de 7 grands points inscrits dans sa plateforme minimale revendicative. Il s’agit entre autres de l’opérationnalisation du reversement des cotisations pensionnaires des policiers municipaux et la révision du mécanisme des concours directs et professionnels au sein des polices municipales.

Sogoh sanou