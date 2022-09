Musique : la digitalisation de l’industrie musicale au programme de la 1ère édition du SIMA à Abidjan

Abidjan deviendra, les 17 et 18 novembre 2022, la capitale de la musique africaine principalement francophone. La ville accueillera la 1re édition du Salon des industries musicales d’Afrique Francophone (SIMA).Des invités de marque et des acteurs majeurs de l’industrie musicale échangeront sur la digitalisation de la musique africaine et les droits d’auteur. Pour les organisateurs, cette édition du SIMA sera également un moment de partage d’expériences pour un succès de la digitalisation sur le continent africain. Le Salon des Industries Musicales d’Afrique Francophone (SIMA) est un salon qui promeut l’industrie musicale africaine, forme les acteurs de cet écosystème et offre une plateforme d’affaires entre les acteurs africains et ceux des autres continents.

AK