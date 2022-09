Fonctionnement des collectivités territoriales : des membres de délégations spéciales outillés

Le ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité a lancé officiellement, le lundi 19 septembre 2022, à Manga dans la région du Centre-Sud, les travaux de la série des ateliers de formation des membres des délégations spéciales sur le module « Attributions, organisation et fonctionnement des collectivités territoriales, rôle des acteurs et la fonction publique territoriale ».

La dissolution des conseils des collectivités territoriales avec l’avènement du nouveau régime intervenu, le 24 janvier 2022, a été suivie de la mise en place des délégations spéciales dont les membres issus des différentes composantes de la société sont peu ou pas avertis des questions liées au fonctionnement desdites collectivités. Le département de tutelle à savoir le Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation et de la Sécurité (MATDS) s’est engagé à combler ces lacunes à travers l’organisation d’une série d’ateliers dont le lancement des travaux est intervenu, le lundi 19 septembre 2022, à Manga dans la région du Centre-Sud.

Le module retenu pour les sessions d’informations et de sensibilisation des membres des délégations spéciales est intitulé « Attributions, organisation et fonctionnement des collectivités territoriales, rôle des acteurs et la fonction publique territoriale ». Les rencontres serviront aussi de cadre pour les participants de connaitre et maitriser les actes qu’ils peuvent prendre durant leur mandat et échanger sur leurs préoccupations et les sujets d’intérêts relatifs à la gouvernance locale, a indiqué le ministre en charge de l’administration territoriale, le colonel-major Omer Bationo. Le ministre a, en sus, précisé que la série d’ateliers entamée avec le lancement des travaux à Manga concerne la première phase qui se déroulera dans les régions du Centre-Sud, du Plateau central, du Centre-Ouest et du Centre.

Contribuer au développement local

L’objectif final de ces différentes rencontres, a-t-il souligné, est de renforcer les capacités opérationnelles des membres des délégations spéciales afin de leur permettre « de jouer pleinement le rôle capital qui leur est confié ». Ces derniers sont principalement attendus sur les sentiers des grandes orientations en matière de décentralisation et de développement local, a confié le directeur général des Collectivités territoriales, Issoufou Kongo. M. Kongo a rappelé qu’après les fortunes diverses qu’a connues l’installation des délégations spéciales dans certaines localités, les difficultés sont aujourd’hui surmontées et dans toutes les régions, l’ensemble de ces organes exécutifs et délibérants est installé. Dans les régions à défi sécuritaire, des dispositions sont aussi prises pour permettre aux délégations spéciales de continuer à jouer leur rôle, a-t-il déclaré, puis d’insister sur la nécessité de ces différents acteurs de se mettre à la tâche pour contribuer au développement local et à la mise en œuvre réussie du Plan d’actions de la Transition.

Convaincue que les formations envisagées à l’endroit des différents membres des délégations spéciales tombent à point, la gouverneure du Centre-Sud, Yvette Nacoulma, a noté qu’elles seront utiles pour améliorer l’intervention des acteurs en vue de la bonne marche de l’administration territoriale, l’amélioration du service public rendu et le bonheur des populations. Aussi, a-t-elle invité les participants à une meilleure écoute et à une participation active lors des échanges. C’est également le souhait du ministre en charge de l’administration territoriale qui les a aussi exhortés à s’approprier le contenu des différents modules dispensés. Le colonel-major Omer Bationo a, du reste, appelé les membres des délégations spéciales au respect des vertus énumérées dans la charte de la Transition que sont, entre autres, la probité, l’équité, l’intégrité et le sacrifice pour l’intérêt commun.

Mamady ZANGO