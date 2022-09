BURKINA : l’Université virtuelle du Faso se dote d’un Datacenter dédié à l’éducation

L’université virtuelle du Burkina Faso (l’UV-BF) a lancé ce mardi 20 septembre 2022, à Ouagadougou, son centre de données exclusivement dédié à l’éducation. Ce Datacenter a pour vocation de renforcer l’infrastructure de stockage, d’hébergement et de calcul de l’U-VBF et aussi de toutes les universités du Burkina Faso. La cérémonie de lancement s’est tenue en présence du ministre en charge de l’Enseignement supérieur et de l’Innovation, Fréderic Ouattara et celle en charge de la Transition Digitale, et des Communications Numériques, Aminata Zerbo. Au cours de la cérémonie des équipements ont été remis à plusieurs universités, a en croire aux propos du président de l’UV-BF Jean Marie Dipama, ces équipements permettront aux étudiants des autres villes de suivre les cours en synchronisation avec leurs camarades de Ouagadougou. Le Datacenter de l’UV-BF a été installé dans les locaux techniques d’un des Datacenter de L’Agence Nationale de Promotion des Technologies de l’information et de la Communication (ANPTIC) bénéficiant ainsi de toutes les commodités en termes de sécurité, de résilience énergétique et de connectivité haut débit pour l’accès aux ressources pédagogiques qui y seront hébergées.

