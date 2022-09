Conseil économique et social : les membres de l’institution réfléchissent à la situation sanitaire

La deuxième session du Conseil économique et social (CES) s’est ouverte le mardi 20 septembre 2022, à Ouagadougou, sous le thème « Soins de qualité dans les services de santé au Burkina Faso : quelles stratégies pour un meilleur accès des populations ?».

A la date du 6 août 2022, selon un rapport du ministère de la Santé, 39% des formations sanitaires étaient fermées ou fonctionnaient partiellement dans huit régions affectées par l’insécurité, privant plus de 2 131 842 personnes d’accéder aux soins de santé. La gravité de cette situation a conduit les 90 compétences du Conseil économique et social (CES) à se pencher sur les stratégies pour un meilleur accès des populations aux soins de santé de qualité au cours de la deuxième session ordinaire de l’institution. Elle s’est ouverte le mardi 20 septembre 2022, à Ouagadougou. Selon le président du CES, Bonaventure Ouédraogo pendant quatre semaines, les conseillers vont mettre à profit leurs expériences et les contributions des experts pour faire des recommandations concrètes pratiques dont les mises en œuvre auront un impact vrai sur les populations. Selon M. Ouédraogo, les recommandations devraient permettre aux populations de bénéficier de soin de qualité en tout lieu, en tout temps et à moindre coût.

« N’oublions surtout pas que nous sommes tous, de potentiels usagers des services de santé, dans lesquels nous espérons obtenir en cas de besoin, des soins de qualité », a-t-il insisté. Le président de la commission chargé du développement humain et de l’intégration, Augustin Hien, a pour sa part fait le diagnostic du système de santé burkinabè. « Le système de santé burkinabè rencontre globalement des faiblesses, caractérisées entre autres par une insuffisance d’agents de santé, une mauvaise qualité des soins, un accès insuffisant aux produits essentiels de qualité, des infrastructures de santé obsolètes et en inadéquation avec les normes sanitaires requises ainsi que des équipements insuffisants et souvent en panne », a-t-il relevé. Il a annoncé, outre les travaux en plénières et dans les commissions, il est prévu des visites dans des structures de santé, lors de la session.

Nadège YE

Hadéja KEITA (Stagiaire)