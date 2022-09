  Une cinquantaine de terroristes neutralisés  par l’armée burkinabè du 15 août au 15 septembre 2022

Dans son Bulletin mensuel d’information sur les opérations de sécurisation du territoire national, l’armée informe que les actions offensives, les opérations de ciblage et les opérations de soutien aux populations se sont poursuivies au cours de la période du 15 août au 15 septembre 2022. La combinaison de ces actions a permis de poursuivre la désorganisation en profondeur des groupes terroristes. Elles ont également permis de réduire au maximum leur liberté de manœuvre et leurs capacités opérationnelles à certains endroits. D’importantes actions offensives contre les groupes armés terroristes ont été conduites au cours du mois écoulé sur plusieurs parties du territoire national. Suite à l’attaque à l’engin explosif improvisé qui a visé un véhicule civil le 05 septembre 2022 et ayant fait 35 morts, les Forces Armées Nationales, en coordination avec les services de renseignement ont mené une série de ripostes sur les bases terroristes de Soboulé, Gargabouli, Tondiata, Taouremba et Ouendopoli (province du Soum, Région du Sahel) sur lesquelles les auteurs de l’attaque s’étaient repliés. La brutalité des feux, combinée à l’effet de surprise, a permis de détruire plusieurs de ces bases et porté un grand coup à l’organisation terroriste agissant dans la zone. Au moins une cinquantaine de combattants terroristes ont été neutralisés et d’importants matériels détruits.

Sidwaya.info

Télécharger le Bulletin Août-Septembre