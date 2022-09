77e Assemblée générale des Nations unies : le président du Faso est à New York

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, est arrivé à New York, le mercredi 21 septembre 2022 où il va prendre part à la 77e Assemblée générale des Nations unies.

Le chef de l’Etat burkinabè, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, participe aux travaux de la 77e Assemblée générale des Nations unies. Parti de Ouagadougou hier mercredi 21 septembre 2022 à 2 heures Temps universel (TU), il est arrivé à New York aux alentours de 15 heures TU après une escale à Casablanca au Maroc. Pour ce séjour new-yorkais, il est accompagné de personnalités dont le ministre de l’Economie, des Finances et de la Prospective Seglaro Abel Somé et celui de la Solidarité nationale et de l’Action humanitaire, Lazare Zoungrana.

Accueilli, à l’aéroport international John Kennedy par le Premier ministre Albert Ouédraogo et une délégation de compatriotes résidant à New York, il a été conduit à son hôtel où une longue file l’attendait pour lui souhaiter la bienvenue. Selon l’agenda général, le Burkina Faso doit faire sa déclaration dans la matinée du vendredi 23 septembre 2022. Durant son séjour qui va jusqu’au 25 septembre, le président du Faso va accorder des audiences à des personnalités et va participer à une réunion de haut niveau sur les droits des personnes appartenant à des minorités nationales ou ethniques, religieuses et linguistiques. Cette rencontre de haut niveau des Nations unies intervient après le rendez-vous manqué de l’an dernier, du fait de la pandémie de COVID-19. Lors de la clôture de la 76e session le 12 septembre dernier, le Secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a reconnu les défis croissants que rencontre la communauté internationale. A cette même occasion, le président de la session précédente, Abdullah Shahid, a cédé sa place au diplomate hongrois Csaba Kőrösi qui a la charge de conduire les travaux une année durant.

Daniel ZONGO Depuis New York (Etats-Unis)