Crise Rwanda-RDC : Macron rencontre les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame à News York pour faire baisser les tensions

Depuis quelques mois, la tension monte entre le Rwanda et la République démocratique du Congo(RDC) à cause des attaques des rebelles du M23.

Le président congolais Félix Tshisekedi accuse le Rwanda de soutenir les rebelles, ce que nie le président rwandais, Paul Kagame.

En marge de la 77e Assemblée générale des Nations unies à New York, le président français Emmanuel Macron a tenté une médiation en rencontrant les présidents Félix Tshisekedi et Paul Kagame afin d’instaurer une coopération qui permettra de « lutter contre l’impunité et mettre fin aux activités des groupes armés dans la région des Grands Lacs ».

Source : BBC