Gouvernance au Burkina Faso : La Banque mondiale satisfaite de la conduite de la Transition 

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a été reçu en audience, dans la matinée du jeudi 22 septembre 2022, par le président de la Banque mondiale, David Malpass, au bureau de l’institution à New-York. Il s’est ensuite entretenu, à son hôtel, avec la secrétaire d’Etat adjointe en charge des affaires africaines au département d’Etat des Etats-Unis, Molly Phee.

Il a été reçu par le président de l’institution financière mondiale.

A ce tête-à-tête, il était accompagné, entre autres, par le ministre de l’Economie, des finances et de la prospective, Seglaro Abel Somé et la ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabè de l’extérieur, Olivia Rouamba.

A la fin de l’audience, le ministre en charge de l’Economie a livré la quintessence de la rencontre à la presse.

Il a fait savoir que le président du Faso a relevé avec son hôte tout l’intérêt que le Burkina accorde aux interventions de la Banque mondiale et insisté sur les défis du moment qui tournent autour des questions humanitaires, sécuritaires et de développement.

Selon le ministre Somé, le chef de l’Etat a souhaité les porter à l’attention de l’institution en indiquant que l’accompagnement qui est déjà en place est bien apprécié.

Cependant, à l’entendre, le président du Faso a émis le vœu que les soutiens de la Banque mondiale tiennent compte des priorités et de la spécificité de la Transition.

Du côté de la Banque mondiale, a indiqué le ministre Seglaro Abel Somé, ils ont rappelé les interventions en faveur du Burkina Faso et l’état de la coopération avec le pays.

Ils ont indiqué, a-t-il poursuivi, que compte tenu du respect des engagements pris par le Burkina et la bonne conduite de la Transition, ils vont poursuivre cet accompagnement.

Le responsable du département burkinabè en charge des finances a rappelé que la Banque mondiale accompagne le Burkina Faso à travers des dons et des prêts concessionnels.

Des appuis financiers orientés, entre autres, vers les programmes d’urgence pour le développement territorial, les programmes de relèvement au niveau agricole et l’éducation.

« Dans le domaine de la sécurité alimentaire, il y a un programme ambitieux avec de grosses ressources mobilisées », a souligné le ministre Seglaro Somé.

Après l’audience au bureau de la Banque mondiale, le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu à son hôtel la secrétaire d’Etat adjointe en charge des affaires africaines au département d’Etat des Etats-Unis, Molly Phee.

« Nous avons eu une réunion importante et positive avec le président du Faso. Nous nous félicitons de sa décision de soutenir le plan de la CEDEAO pour remettre le Burkina Faso sur la voie de l’ordre constitutionnel. J’ai mis l’accent sur l’importance de la démocratie et des droits de l’Homme pour les Etats-Unis », a-t-elle déclaré à sa sortie d’audience.

Selon elle, avec le chef de l’Etat, ils ont fait le tour des défis réels auxquels font face les Burkinabè en matière de sécurité et d’économie.

« J’ai réitéré l’engagement des Etats-Unis pour l’aide que nous pouvons apporter aux Burkinabè. Nous souhaitons voir le Burkina Faso retourner à la démocratie et devenir un Etat de sécurité et de prospérité », a-t-elle ajouté.

Daniel ZONGO

Depuis New-York (Etats-Unis)