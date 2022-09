New York : Le président du Faso échange avec Umaru Sissoco EMBALO, le président en exercice de la CEDEAO

Le Président du Faso, Paul-Henri Sandaogo DAMIBA, a été reçu, en audience hier mercredi, par le Président en exercice de la Conférence des Chefs d’Etat et de Gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), Umaru Sissoco EMBALO.

Présents à New York dans le cadre de l’Assemblée générale des Nations unies, le Chef d’Etat burkinabè et son hôte, ont échangé sur la coopération entre le Burkina Faso et l’organisation sous régionale.

La question sécuritaire au Burkina Faso, au Sahel et dans la sous-région, le soutien de la CEDEAO au Burkina Faso ont été aussi des points au centre des échanges entre les deux hommes. Le porte-voix de la CEDEAO a encouragé les autorités burkinabè en quête de solutions pour la paix et la sécurité dans leur pays.

Sidwaya.info