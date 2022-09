Passoré: attaque de la gendarmerie de La-todin

La brigade territoriale de la gendarmerie de La-todin a été victime d’une attaque dans la nuit du mercredi au jeudi 22 septembre 2022 par des hommes armés non identifiés . Selon les sources locales un groupe d’individus non identifiés en provenance de Bagaré à environ 45 kilomètres de Yako a ouvert le feu aux environs de 21heures sur la brigade de la gendarmerie de La-todin. Le bilan provisoire fait état de matériel incendié et du bâtiment criblé de balles.La commune rurale de La-todin est située à environ 28 kilomètres de Yako, dans le Passoré sur l’axe Yako-Tougan. C’est le deuxième chef-lieu de commune attaqué au Passoré après le commissariat de Bagaré en février dernier .

Sidwaya.info