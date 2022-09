Transformation digitale : des membres du gouvernement visitent le « Datacenter » de l’éducation

Le ministre de la Transition digitale, des Postes et des Communications électroniques, Dr Aminata Zerbo et son homologue de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, Pr Frédéric Ouattara ont visité les équipements du « Datacenter » de l’éducation, le mardi 20 septembre 2022, à Ouagadougou.

La formation des étu-diants à distance via le numérique reste un défi à relever pour les acteurs de l’enseignement supérieur. L’Université virtuelle du Burkina Faso (UVBF) a mis en place un centre de données exclusivement dédié à l’éducation, dénommé « Datacenter ».

Le ‟ Datacenter ” a pour vocation de renforcer l’infrastructure de stockage, d’hébergement et de calcul de l’Université virtuelle du Burkina Faso (UVBF), mais aussi de toutes les universités du pays. Au regard de son importance, les ministres de la Transition digitale, des Postes et des Communications électro-niques, Dr Aminata Zerbo et de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’innovation, Pr Frédéric Ouattara sont allés visiter les équipements, le mardi 20 septembre 2022, à Ouagadougou. Ils ont pu se rendre compte de la complexité des installations composées de serveurs, de routeurs, de câblages…

Après cette étape, les deux ministres ont assisté à une visioconférence animée par le directeur de Huawei, Jing Xiong. Il a expliqué que les équipements connectés sont de dernière génération, ayant de multiples fonctions. En effet, ils font office de « tableaux blancs » interactifs pour l’enseignement à distance, un écran de présentation pour les réunions, un support télé de visionnage de contenus numériques, une caméra…

Dans la dynamique de l’UVBF de pouvoir intégrer les technologies du numérique à l’enseignement, a fait savoir le ministre en charge de la Transition digitale, le Datacenter va faciliter la formation à distance. « C’est une étape importante pour l’importation du numérique dans le milieu universitaire. L’objectif d’améliorer la qualité de la formation, mais également de faire face aux défis que connaissent les universités.

Avec la hausse des effectifs dans les salles de classe, ce projet est un début de solution. Le centre de données bénéficie des commodités en termes de sécurité, de résilience énergétique et de connexion haut débit pour l’accès aux ressources pédagogiques qui vont être hébergées », a-t-elle indiqué. Dr Aminata Zerbo a, par ailleurs, salué la collaboration entre les deux départements ministériels.

Afin de mutualiser les capacités techniques, matérielles et humaines pour l’exploitation et la maintenance de du Datacenter, l’UVBF a souhaité l’accompagnement de l’Agence nationale de promotion des technologies de l’information et de la communication (ANPTIC). Le centre de données bénéficie des commodités en termes de sécurité, de résilience énergétique et de connexion haut débit pour l’accès aux ressources pédagogiques qui vont être hébergées.

Un projet capital

Pour le ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation, ce projet revêt une importance capitale dans le système éducatif au Burkina Faso. Il va permettre aux universités éloignées de Ouagadougou de pouvoir disposer des enseignements. « Ce qui est intéressant, c’est que le Datacenter va contribuer à faire des « e-classes » et améliorer la navigation internet », a-t-il dit.

Le président de l’UVBF, Pr Jean Marie Dipama s’est réjoui des équipements dont bénéficie son établissement. Il a souligné que la mission de l’UBVBF consiste à mettre à la disposition de l’ensemble de la communauté universitaire, une infrastructure technologique sécurisée pour l’hébergement des ressources pédagogiques et pour le déroulement des enseignements à distance.

« Il était donc nécessaire que nous puissions renforcer le dispositif existant. Nous avons en projet de renforcer ce Datacenter et élargir sa capacité », a-t-il expliqué. Le Datacenter de l’université virtuelle du Burkina Faso est le tout premier dédié à l’éducation.

Oumarou RABO

Saibata GUIRO (Stagiaire)