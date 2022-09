Déplacés internes au Burkina Faso: Le HCR renforce son engagement aux côtés du gouvernement

Le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience, le jeudi 22 septembre 2022, à New-York, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi. Les échanges entre les deux personnalités ont porté sur les questions sécuritaires et de développement.

Présent à New-York pour les travaux de la 77e Assemblée générale des Nations unies, le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, poursuit la recherche de solutions au problème sécuritaire que le pays vit depuis des années. C’est dans ce cadre qu’il a reçu en audience, le jeudi 22 septembre 2022, le Haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés, Filippo Grandi

« Nos échanges ont porté surtout sur la situation des réfugiés et des déplacés dans la région, notamment le million et demi de déplacés internes au Burkina Faso », a déclaré l’hôte du chef de l’Etat à sa sortie d’audience. Il a dit avoir assuré au président du Faso que le Haut-commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR) poursuivra son engagement aux côtés du gouvernement et du peuple burkinabè pour fournir l’aide humanitaire aux personnes qui en ont besoin. « Nous avons échangé sur comment travailler avec le gouvernement pour trouver des solutions aux déplacements des populations », a-t-il précisé. Dans ce cadre, il a indiqué que la lutte contre le terrorisme ne se fait pas uniquement avec les armes mais aussi avec le développement, l’éducation, l’accès aux services, l’emploi…

Au vu de l’aggravation de la situation sécuritaire, a souligné Filippo Grandi, le HCR a renforcé ses équipes sur place et va continuer à donner la priorité au Burkina Faso comme un pays qui a urgemment besoin de l’aide internationale. « Je continuerai les plaidoyers auprès des bailleurs de fonds pour que ce soutien humanitaire soit constant et suffisant », a-t-il rassuré.

Daniel ZONGO

A New-York (Etats-Unis)

(Crédit photo, Présidence du Faso)