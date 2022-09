92e fête nationale de l’Arabie Saoudite à Ouagadougou Sous le signe de la solidarité avec les Burkinabè

L’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Burkina, Fahad Aldosari, a, à l’occasion du 92e anniversaire de l’unification du royaume, offert une réception à de nombreux convives, le jeudi 22 septembre 2022, à Ouagadougou. Le diplomate saoudien a réaffirmé la solidarité de son pays au peuple burkinabè dans l’épreuve de la crise sécuritaire.

Les premières autorités du royaume d’Arabie Saoudite ont marqué d’une pierre blanche le 92e anniversaire de son unification. Les Saoudiens résidant à Ouagadougou ne sont pas restés en marge de cette célébration nationale. L’ambassadeur d’Arabie Saoudite au Burkina, Fahad Aldosari, a communié avec ses compatriotes en présence de président l’Assemblée législative de Transition (ALT), Aboubacar Toguyeni, de plusieurs membres du gouvernement, de diplomates et bien d’autres personnalités, dans la soirée jeudi 22 septembre 2022, à Ouagadougou. Dans une ambiance bon enfant, la célébration a débuté par l’exécution par des hymnes nationaux des deux pays amis. Retraçant l’histoire de la réunification du royaume en 1902, le diplomate saoudien a salué l’esprit visionnaire de feu Sa Majesté le Roi Abdulaziz bin Abdulrahman Al-Faisal Alsaud qui a permis au pays de s’engager sur la voie de la prospérité. Selon Fahad Aldosari, cette « démarche avisée » a été poursuivie a été poursuivie par ses successeurs. Aujourd’hui, a-t-il souligné, le Serviteur des Deux Saintes Mosquées Sa Majesté le Roi Salman bin Abdulaziz AlSaud a réussi en quelques années à faire avancer le Royaume d’Arabie Saoudite et mis en place de grands chantiers de développement dans tous les domaines, matérialisés par la vision 2030 lancée par Son Altesse Royale le Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz ALSAUD, Prince héritier, Vice-Premier Ministre et Ministre de la Défense.

Aux dires de l’ambassadeur, les autorités saoudiennes ont compris très tôt l’importance des relations avec l’extérieur. C’est pourquoi le département des affaires étrangères a été le tout premier ministère saoudien à travers lequel feu le Roi Abdulaziz s’est évertué à établir d’excellentes relations diplomatiques avec les pays frères et amis de par le monde. C’est dans cette dynamique que la coopération bilatérale entre l’Arabie Saoudite et le Burkina a été concrétisée en 1965. « Ce début a été animé par des échanges de visites officielles entre nos hauts responsables, ce qui a permis d’accélérer considérablement la roue de coopération existante entre notre pays, le Royaume d’Arabie Saoudite et le Burkina Faso, avec un impact direct et tangible sur les peuples des deux pays frères », a déclaré le diplomate, Fahad Aldosari. Dans le cadre de cette coopération, a-t-il indiqué, le Royaume d’Arabie Saoudite a soutenu le Burkina Faso à hauteur de plus de 225 millions de Dollars US d’aide humanitaire et d’aide au développement à travers plus de 44 projets dans divers domaines tels que la santé, l’éducation, l’énergie, les infrastructures, le transport, l’agriculture et la sécurité alimentaire. Pendant la phase cruciale de la pandémie de la Covid-19, le royaume a apporté une assistance médicale d’une valeur d’un million de Dollar US. « Mon pays a également offert la somme de 200 millions d’euros au profit du G5 Sahel. S’ajoutent à cela d’autres aides directes ou indirectes offertes par les dirigeants du Royaume d’Arabie Saoudite au Burkina Faso », a précisé l’ambassadeur, Fahad Aldosari.

Soutien constant au Burkina Faso

Il a également rendu hommage aux Forces de défense et de sécurité et au peuple burkinabè pour tous les efforts déployés dans la lutte contre les groupes terroristes pour préserver l’intégrité du territoire. « Nous sommes toujours avec le peuple Burkinabè et lui exprimons notre soutien dans la lutte contre le terrorisme et l’Arabie Saoudite. Nos relations sont très dynamiques et embrassent beaucoup de domaines de coopération », a détaillé M. Aldosari. L’ambassadeur a remercié le gouvernement burkinabè pour avoir exprimé son soutien à l’Arabie Saoudite qui va accueillir l’Exposition Universelle – Expo 2030 qui aura lieu à Riyadh.