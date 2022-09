Evolution de la Transition burkinabè: Les Nations unies encouragent le président Damiba

Le Chef de l’Etat, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, a reçu en audience, le samedi 24 septembre 2022, à New-York, le représentant du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif. Les deux personnalités ont parlé de la conduite de la Transition au Burkina Faso.

Les Nations unies sont optimistes que la Transition au Burkina Faso va bien se dérouler. Le représentant du secrétaire général des Nations unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif, l’a affirmé le samedi 24 septembre 2022, à la sortie d’une audience que le Président du Faso, le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui a accordée. Il a dit être venu encourager le Chef de l’Etat pour la façon dont il dirige le pays et lui dire que les Nations unies sont toujours à ses côtés, et aussi planifier ce qui est prévu dans les jours à venir.

« Depuis un certain temps, la situation évolue positivement au Burkina Faso. Nous avons maintenant une visibilité de la Transition. Un délai a été convenu avec la CEDEAO, un médiateur est en train de faire son travail. Nous sommes optimistes que les choses iront dans le bon sens», s’est réjoui Mahamat Saleh Annadif.

Dans les jours à venir, a-t-il fait savoir, une feuille de route sera élaborée et il faut prévoir une rencontre des partenaires pour aider le Burkina à chercher les financements pour ce programme qui va nécessiter beaucoup de moyens.

Daniel ZONGO

Depuis New-York (Etats-Unis