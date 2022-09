Un convoi de ravitaillement des populations, escorté par une unité du 14e RIA à destination de Djibo, a été la cible d’une attaque terroriste ce jour 26 septembre 2022 près de la localité de Gaskindé (Province du Soum, région du Sahel). L’attaque a malheureusement causé des dégâts humains et matériels. Des renforts ont été déployés dans la zone pour apporter assistance aux victimes et sécuriser la zone. Un bilan complet sera établi dès que possible.

Communiqué de presse EMGA