Balé : solidarité agissante envers les déplacés internes

La province des Balé accueille un grand nombre de Personnes déplacées internes (PDI). Kantigui s’est réjoui du témoignage de ces derniers à propos de leur intégration au sein de la communauté d’accueil et leurs conditions de vie. De ce que Kantigui a appris de la bouche de plusieurs représentants des PDI, les populations locales et les autorités administratives des Balé accordent une oreille attentive à leur situation de personnes en difficulté. Ainsi, depuis leur arrivée dans la province, elles bénéficient de soutiens multiformes. A Boromo par exemple, il n’existe plus de sites de déplacés internes. Beaucoup d’entre eux sont installés maintenant au sein des communautés locales dans les périphéries de la ville grâce aux propriétaires terriens, aux familles d’accueil ou à de bonnes volontés. Ils côtoient ainsi les populations locales sans préjugés. Comme eux, ils mènent librement des activités économiques diverses. En plus, certains déplacés ont eu accès à des terres pour la saison agricole en cours. Ils disent avoir bénéficié d’intrants agricoles de la part des services de l’agriculture. A la gare routière et dans le marché, certaines femmes déplacées internes s’adonnent à des activités génératrices de revenus pour soutenir leurs époux. Des élèves ont également eu des places au sein des écoles publiques pour poursuivre leur cursus. Kantigui a remarqué également que la population d’accueil est invitée régulièrement lors des rencontres et dans les lieux de culte, à être solidaire des PDI. Kantigui salue cette solidarité agissante vis-à-vis des concitoyens en détresse.

Koudougou : Sidwaya honoré par les NAK

Kantigui a appris avec joie que le service régional des Editions Sidwaya/ Centre-Ouest a été honoré par le Comité d’organisation de la 26e édition des Nuits atypiques de Koudougou (NAK). En effet, selon la source de Kantigui, le président dudit comité, Koudbi Koala, a décerné une attestation de reconnaissance à Sidwaya/Koudougou pour son accompagnement et sa contribution au succès des NAK 2021. Cette remise a eu lieu, le mardi 27 septembre 2022, dans les locaux de Sidwaya à Koudougou, en présence du directeur de Radio Palabre dépêché pour la circonstance par le président du festival, Koudbi Koala. Cette distinction vient récompenser l’ensemble des efforts déployés par l’équipe pour offrir plus de visibilité aux nombreuses manifestations culturelles dans la cité du Cavalier rouge, notamment à travers les couvertures médiatiques. Il est revenu à Kantigui, qu’au nom des responsables de la « maison commune », le chef de service régional du Centre-Ouest, Beyon Nébié, a exprimé sa gratitude pour cette marque de reconnaissance et de confiance.

Jeunesse de Pama : un bel exemple de résilience

Kantigui a appris selon une source digne de foi que les jeunes de la province de la Kompienga étaient en fête, le samedi 24 septembre 2022, malgré le contexte difficile marqué par la crise sécuritaire et humanitaire. C’était, aux dires de la même source, un week-end au rythme de plusieurs activités sportives et culturelles. Ce sont, entre autres, des jeux de société, des activités de salubrité, un match de football, des compétitions de cyclisme et de lutte traditionnelle. Pourtant, il est connu de tous que “ l’ennemi ” est allergique à la pratique de certaines activités sportives et culturelles. Pour Kantigui, c’est un exemple de résilience des jeunes de Pama qui n’entendent pas courber l’échine. Il lui est revenu que cette initiative a été soutenue par les Forces de défense et de sécurité (FDS) qui auraient même pris part à certaines compétitions. Edifié, Kantigui salue ce bel exemple de collaboration et même de complicité entre la jeunesse de Pama et les FDS qui y travaillent. On a indiqué à Kantigui que des natifs de la localité ont contribué, également, à l’organisation de cette journée culturelle et sportive qui avait pour but de permettre aux jeunes de se défouler.

