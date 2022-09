Crise russo-ukrainienne Une médiation saoudienne conduit à la libération de prisonniers

Ceci est une déclaration du ministère des Affaires du royaume d’Arabie Saoudite relative aux efforts de médiation du prince Héritier Mohammad Bin Salman Al Saud pour obtenir la libération de prisonniers de guerre. Sur la base de la priorité donnée par SAR le prince Héritier Mohammad Bin Salman Al Saud et dans la continuité de son engagement dans les initiatives humanitaires face à la crise russo-ukrainienne, sa médiation a conduit à libérer dix prisonniers provenant de cinq pays différents et ce dans le cadre d’un échange de prisonniers de guerre.

Sur la base de la priorité accordée par SAR le prince Mohammad Bin Salman Al Saud, prince héritier et vice-Premier Ministre, et ce dans le prolongement de l’engagement de SAR aux initiatives humanitaires face à la crise russo-Ukrainienne, et résultant de l’engagement continu de SAR avec les autorités compétentes du pays, le Ministère des Affaires étrangères annonce le succès des efforts de médiation de SAR qui ont conduit à la libération de dix prisonniers de guerre (POW) – ressortissants marocains , américains , britanniques, suédois et croates – ils sont libérés dans le cadre d’un échange de prisonniers de guerre entre la Russie et l’Ukraine.

Les autorités saoudiennes compétentes les ont reçus et transférés de Russie vers le Royaume et ont facilité les procédures pour leur retour en toute sécurité dans leurs pays respectifs.

A cet égard, le Ministère des Affaires étrangères exprime la gratitude et l’appréciation du gouvernement du Royaume d’Arabie Saoudite à la Fédération de Russie et à l’Ukraine pour réponse aux efforts déployés par le prince Héritier pour la libération des prisonniers de guerre.

Ministère saoudien des Affaires étrangères