Burkina Faso : les Secrétaires généraux des ministères convoqués ce dimanche à la salle de conférence de Ouaga 2000

Les nouvelles autorités militaires qui revendiquent le pouvoir ont pris de récentes décisions à travers les communiqués numéros 05, 06, 07 et 08 lus à la télévision nationale par le Sous-lieutenant Jean-Baptiste Kabré et signés du Capitaine Ibrahim Traoré.

Le communiqué n°5 charge les Secrétaires généraux (SG) des ministères de l’expédition de affaires courantes « en attendant la nomination d’un nouveau gouvernement ». Le communiqué suivant convoque ces SG ce dimanche 2 octobre à la salle de conférence de Ouaga 2000.

Quant aux deux autres mesures suivantes, l’une lève la mesure de couvre-feu et l’autre fixe des exceptions à la mesure de fermeture des frontières. Ainsi, le fret, les véhicules humanitaires et ceux transportant des produits et équipements destinés aux forces de défense et de sécurité ne sont pas concernés.

Sidwaya.info