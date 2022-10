Décès de TRAORE Ouanfié Sidiki : REMERCIEMENTS

Voilà déjà un mois qu’il a plu au Très Haut de rappeler à lui son fils TRAORE Ouanfié Sidiki.

Le malheur de l’avoir perdu ne doit pas faire oublier le bonheur de l’avoir connu.

Merci pour vos messages de réconfort, pour votre présence et pour tout soutien manifesté et rendu concret et solidaire à l’occasion du rappel à Dieu de l’époux, du père et du grand-père Ouanfié Sidiki TRAORE, de ses obsèques, de son inhumation et du Doua.

Allah le Tout Puissant saura vous récompenser à la mesure de l’immensité de son cœur miséricordieux.

Dans la paix et la lumière, que le Seigneur fasse reposer les âmes des devanciers dans la gloire du ciel.

Dieu bénisse !

TRAORE Kadidjia épouse TRAORE