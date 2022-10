Présidentielle au Brésil : Bolsonaro et Lula face-à-face pour un second tour le 30 octobre

Au terme du premier tour de l’élection présidentielle, dimanche 2 octobre, l’ex-président de gauche Luiz Inacio Lula da Silva arrive en tête avec 48,43 % des voix contre 43,2 % au chef de l’Etat d’extrême droite sortant, Jair Bolsonaro.

Ce dernier réalise un score bien plus élevé que celui prévu par les instituts de sondage. La veille du scrutin, les derniers sondages donnaient encore 15 points d’avance à Lula et de bonnes chances de l’emporter dès le premier tour. « Nous avons vaincu les mensonges », s’est exprimé le président sortant au soir du premier tour.

Le leader d’extrême droite est en tête dans 13 des 27 Etats de la fédération, dont certains des plus importants, tels que ceux de Sao Paulo, de Rio de Janeiro, et le district de Brasilia. Dans ces deux derniers, il l’emporte même dès le premier tour, avec plus de 51 % des voix.

A peine 5 points, soit 6 millions de voix (sur un total 123 millions de suffrages) séparent deux hommes, qui se retrouveront le 30 octobre pour le second tour.

« Maintenant, notre confiance est totale », se réjouit-il, mains dans les poches, dans une brève déclaration à la presse.

Au terme d’une soirée électrique, Jair Bolsonaro sort donc plus confiant alors que son challenger de gauche, Luiz Inacio Lula da Silva devra batailler ferme pour donner raison aux prédictions.

Sidwaya.info